Warner rivela un mucchio di nuovi progetti televisivi in arrivo tra cui Batgirl e Zatanna

Warner Bros e DC sono attualmente nel bel mezzo dello sviluppo di una serie di progetti diversi per più franchise, sia all’interno del DCEU che attraverso altre iniziative. Le prossime uscite includono film di successo come The Suicide Squad di James Gunn ad agosto insieme a nuove entusiasmanti stagioni di programmi TV come Superman & Lois e Batwoman.

Sebbene la maggior parte di queste uscite non siano interconnesse nel modo in cui lo è un franchise come il Marvel Cinematic Universe, il magnate dei fumetti sta ancora lavorando diligentemente per creare clamore coi suoi diversi franchise, che ospitano queste proprietà intriganti. In questa luce, è appena uscito nuovo materiale promozionale dal più recente grande evento della DC.

Rich Greenfield ha usato Twitter per rivelare un’immagine che ha debuttato alla presentazione dell’Investor Day di AT&T. L’immagine presenta due dozzine di loghi per progetti basati sui fumetti DC che verranno rilasciati nel prossimo futuro, inclusi progetti precedentemente non confermati come Batgirl e Zatanna.

Tutti i 24 loghi possono essere visti nell’immagine qui sotto:

Warner trying to finally go big with @DCComics in graphic below

will be interesting to see if they can execute anywhere near Marvel going forward, as historically it has not been close

last Wonder Woman 1984 was disappointing#ATTInvestorDay $T pic.twitter.com/KaHmoh76ML

— Rich Greenfield, LightShed (@RichLightShed) March 12, 2021