Warner si impegna a tornare al rilascio cinematografico classico nel 2022

In un nuovo accordo con la catena di mega cinema AMC Theatres, la Warner Bros. ha accettato di tornare alla modalità della finestra cinematografica esclusiva di 45 giorni nel 2022.

Il CEO di AMC Adam Aron ha svelato il patto lunedì durante una call sugli utili: “Siamo particolarmente contenti che la Warner Bros. abbia deciso di abbandonare il day and date“, ha detto Aron. “Siamo in dialogo attivo con tutti i principali studi“.

WarnerMedia ha fatto infuriare gli operatori cinematografici quando ha deciso di rilasciare la sua lista di film del 2021 contemporaneamente su HBO Max e nei cinema. Da allora la società ha affermato che la mossa era in risposta alla pandemia in corso e non permanente. Addetti ai lavori aggiungono che l’accordo AMC è stato concordato a marzo.

Aron ha detto che “non era un segreto” che AMC non fosse “per niente felice” quando WarnerMedia ha fatto la sua mossa dopo aver lanciato HBO Max: “Una vetrina esclusiva è un modo importante per costruire franchising grandi e di successo”.

Prima che la pandemia di COVID-19 colpisse, la tradizionale finestra teatrale durava fino a 90 giorni. Gli studi avevano cercato per anni di modificare quel periodo, ma se lo avessero fatto avrebbero dovuto affrontare boicottaggi.

Gli analisti che monitorano le vendite dei biglietti del cinema affermano che una tale uscita domestica simultanea danneggia le prospettive di un film, oltre a incoraggiare la pirateria. Durante il fine settimana, Warner Bros. e The Suicide Squad hanno aperto con 27,6 milioni, e per questo la fiducia dei consumatori è diminuita a causa della variante delta e un aumento dei casi di COVID-19.

Durante la pandemia, la Disney ha anche reso disponibili alcune delle sue uscite ad alto budget sia al cinema che su Disney +, e tra questo spicca anche Jungle. Spesso, tali titoli costano $ 30 in più per i clienti Disney +, mentre i titoli HBO Max sono gratuiti per i suoi abbonati.

