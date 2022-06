Warner sposta la data d’uscita di Dune: Parte 2 e ne imposta una per il sequel di Godzilla vs. Kong

Il viaggio di ritorno al pianeta deserto di Arrakis potrebbe richiedere più tempo del previsto.

Dune: Parte 2, il secondo capitolo dell’epopea fantascientifica, è stato posticipato e ora uscirà nei cinema il 17 novembre 2023 anziché il 20 ottobre 2023. La Warner Bros., lo studio dietro Dune, ha anche annunciato che un film senza titolo specificatamente descritto come un “Godzilla vs. Kong”, uscirà il 15 marzo 2024.

La nuova data di uscita di Dune: Parte 2 è stata un trampolino di lancio tradizionale per la Warner Bros. in cui ha rilasciato molti film come quelli di Harry Potter e Animali fantastici, in quello spazio pre-Ringraziamento, così come Justice League. Tuttavia, la Warner Bros. ha appena iniziato una gara di sguardi con la Lionsgate per la data pre-festiva, poiché la major vede in quei giorni la prima del loro prequel di The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, ed anzi, uscirà proprio nella stessa data.

Warners ha il sopravvento con l’accesso agli schermi Imax in quella data. La Universal ha anche Trolls 3 della DreamWorks Animation e la Paramount ha il film di Ryan Reynolds diretto da John Krasinski.

Fonte

