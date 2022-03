Warner sposta le date d’uscita di Black Adam, The Flash, Aquaman 2, Wonka e Shazam 2

La Warner Bros. ha spostato le date di uscita di diversi film, tra cui Black Adam, The Flash, Aquaman 2, Wonka e Shazam 2.

Aquaman and the Lost Kingdom e The Flash saranno entrambi posticipati dal 2022 al 2023 a causa dei ritardi dovuti alla post-produzione. Il sequel con protagonista Jason Momoa è stato posticipato dal 16 dicembre 2022 al 17 marzo 2023. Nel frattempo, la prima uscita da solista di Ezra Miller nei panni di Flash passerà dal 4 novembre 2022 al 23 giugno 2023.

Black Adam di Dwayne Johnson è stato posticipato di tre mesi al 21 ottobre 2022 e DC League of Super-Pets è stato spostato al 29 luglio 2022, che era la data originale di Black Adam. Super-Pets, in cui Johnson dà la voce al migliore amico canino di Superman, Krypto the Super-Dog, sarebbe dovuto precedentemente uscire per il 20 maggio 2022.

Shazam! Fury of the Gods è l’unico film a spostarsi indietro di qualche mese. Il film con protagonista Zachary Levi vola dal 2 giugno 2023 al 12 dicembre 2022, giusto in tempo per il periodo natalizio.

“Siamo entusiasti di portare Shazam! Fury of the Gods al pubblico come regalo di Natale quest’anno”, ha affermato Jeff Goldstein, presidente della distribuzione domestica della Warner Bros.. “Le famiglie di tutte le età lo apprezzeranno davvero.”

