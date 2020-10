Warner sposta le date d’uscita di The Batman, The Flash, Shazam 2 e Matrix 4

The Batman, con Robert Pattinson, e molti altri film DC sono stati ritardati, incluso The Flash.

La Warner Bros. ha ufficialmente ritardato la maggior parte dei film DC in arrivo nella loro lista, incluso The Batman con Robert Pattinson. Il film si sposterà dal 1° ottobre 2021 al 4 marzo 2022.

L’uscita di The Flash, che in precedenza era prevista per il 3 giugno 2022, è ora prevista per il 4 novembre 2022. Shazam 2 sposta anche lui la sua data di uscita del 4 novembre 2022 al 2 giugno 2023. Black Adam è attualmente senza data.

Non in elenco nella nuova lista le nuove date di Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad, il che ci fa credere che entrambi i film usciranno ancora nelle loro date di uscita.

Altri cambiamenti significativi includono The Matrix 4, diretto da Lana Wachowski, che è con la produzione diversi mesi prima del previsto. L’imminente thriller fantascientifico – che vede il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss – era stato programmato per aprire il 1° aprile 2022 e ora debutterà il 22 dicembre 2021.

