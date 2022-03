Warner sta sviluppando dei preparativi per portare al cinema Crisi sulle Terre Infinite?

La Warner Bros. si starebbe preparando per una nuova, enorme lista di progetti da presentare facenti parte del DC Extended Universe, molti dei quali hanno un grande potenziale per futuri crossover. Questo inizierà alla fine del 2022 con Black Adam e Shazam: Fury of the Gods prima che gli eventi di The Flash del 2023 cambino tutto. Il Multiverso sarà esplorato e più mondi convergeranno l’uno sull’altro.

Finora, il più grande evento crossover nel DCEU è arrivato con Justice League del 2017, anche se è un evento che la maggior parte dei fan preferirebbe dimenticare dopo che si è trasformato in un disastro.

Ora, pare che la Warner Bros. stia cercando di portare qualcosa che i fan ameranno e apprezzeranno nel primo film da solista di Ezra Miller, e sperano che ciò possa mettere il franchise sulla strada giusta.

E’ già stato confermato che questa uscita da solista porterà in scena i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck, insieme alla Supergirl di Sasha Calle, ed una speculazione che gira attorno al film lascia intendere che questo fungerà da reboot per l’intero DCEU. Ovviamente ciò non è confermato e va preso con le pinze, come anche una nuova voce che suggerisce un altro grande evento crossover sia in procinto di arrivare.

KC Walsh di Geeks WorldWide ha condiviso una delle sue vecchie “fughe di notizie”, che sono più rumor di cui non si conosce la fonte, su Twitter, suggerendo che la Warner Bros. sta pianificando la messa in scena di un evento ispirato a Crisi sulle Terre Infinite per il DC Extended Universe.

“Quindi il piano di DC/WBs è quello di costruire un evento Crisi sulle Terre Infinite se non fosse già ovvio“, dice l’insider.

Continuando con questo rumor, Walsh ha condiviso che a quanto pare Ben Affleck sarebbe ancora intenzionato a finire il suo lavoro con il DCEU in The Flash, ma che potrebbe lasciare la porta aperta per tornare per un evento in stile Crisi sulle Terre Infinite: “Batfleck ha finito con il DCEU, ma lascia la porta aperta per tornare durante un evento di Crisi”, ha sottolineato l’insider.

Anche se Crisi presumibilmente non fa parte della storia di The Flash, ispirato palesemente a The Flashpoint Paradox, il film potrebbe gettare le basi per l’inizio di una Crisi, a cui il Batman di Affleck potrebbe partecipare.

Questo parrebbe essere confermato anche dall’insider, che dice senza lasciar spazio all’immaginazione che “The Flash sta organizzando un evento ispirato a Crisis on Infinite Earths. E in questa scena con Batfleck le persone sentiranno dei riferimenti alla Crisi”. Ovviamente l’insider, non essendo sicuro nemmeno delle proprie informazioni, non anticipa la scena perché non la conosce, ma ha lasciato intendere che secondo lui coinvolgerà il Crociato Incappucciato.

In aggiunta, l’insider avrebbe “chiarito” che i giorni dei sequel diretti della timeline di Zack Snyder sono finiti, anche se pensa che la Warner Bros. commercializzerà The Flash in modo che i fan pensino il contrario: “Non otterrete mai sequel diretti dei fim di Snyder”, ha detto, aggiungengo che The Flash quindi sarà probabilmente la salva inaugurale di un franchise che andrà avanti per altri 3-5 anni, prima di arrivare all’evento crossover.

Questa cosa è stata più volte ripetuta da me in vari post sui social, e resa abbastanza evidente dalla modalità stessa con cui il crossover prese via nel mondo dei fumetti.

Crisi sulle Terre Infinite (Crisis on Infinite Earths, nota semplicemente come Crisis o anche Crisi) è una miniserie a fumetti, uno dei primi crossover nel mercato fumettistico statunitense di genere supereroistico. Venne pubblicato dalla DC Comics da aprile 1985 a marzo 1986 in dodici numeri come primo tentativo di mettere ordine nella complessa continuity dell’Universo DC. La serie venne realizzata da Marv Wolfman con il disegnatore George Pérez. Come ogni fan dei fumetti sa, i principali supereroi che durano ancora oggi naquero durante la “Golden Age”, il periodo ritenuto il miglior per il mercato fumettistico statunitense. Lungo gli anni cinquanta il mercato del fumetto visse una profonda crisi, molte testate chiusero salvo le più famose, Superman, Batman, Wonder Woman, e sul finire del decennio l’allora CEO della DC decise di reintrodurre molti eroi della Golden Age cambiandoli. La cosa portò ad un caos di storie che non si capiva più se fossero parte della stessa continuità narrativa o meno, e quindi la DC cominciò a considerare molte storie come parte di universi alternativi, aggiungendone sempre di più anche dopo acquisizioni come quella di Captain Marvel.

Con la saturazione del mercato e la difficoltà degli autori nel gestire la continuità e le relazioni fra i personaggi, venne quindi ideato il crossover Crisi delle Terre Infinite, che pose fine a questo problema.

Sapendo questo, non è difficile vedere uno schema nel modo che la Warner/DC ha di creare nuovi film, come The Batman con Robert Pattinson, slegato dalla continuity; oppure Joker, Black Adam, che è palesemente ambientato nel passato, Batgirl, che presenta il Jim Gordon di J.K.Simmons. Insomma, che ci sia un vero ed effettivo piano dietro questa apparente confusione? Stando alla storia di come è nato Crisi sulle Terre Infinite non è da escludere.

