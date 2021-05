Warner starebbe cercando un attore ed un regista nero per un reboot su Superman

Il prossimo film di Superman avrà un aspetto completamente diverso da tutto ciò che è venuto prima – a quanto pare.

A febbraio abbiamo appreso che la Warner Bros. aveva assunto l’acclamato autore e giornalista Ta-Nehisi Coates per scrivere la sceneggiatura di un nuovo film di Superman con JJ Abrams come produttore. All’epoca circolavano anche voci che questo film programmato avrebbe introdotto un nuovo Superman, un Superman nero.

Questo parrebbe essere davvero ciò che la Warner Bros. sta pianificando, poiché un nuovo rapporto di THR dona uno sguardo a tutto ciò che è nel piatto per questo film DC. Il piano sembrerebbe quello di presentare al mondo un Superman nero, e la Warner Bros. pare si stia impegnando anche a assumere un regista nero per dirigere il film, il che significa che Abrams produrrà solo, non dirigerà questa impresa.

Lo sviluppo parrebbe essere ancora agli inizi del progetto poiché la sceneggiatura di Coates non è prevista per essere completata fino a dicembre, ma la Warner Bros. parrebbe ansiosa circa questo progetto.

THR esclude Steven Caple Jr. (Creed II), JD Dillard (Sleight), Regina King (One Night in Miami) e Shaka King (Judas and the Black Messiah) come possibilità, facendo notare anche che Warner Bros. potrebbe chiamare qualche cineasta affermato come Ryan Coogler o Barry Jenkins. Tuttavia, Coogler ha attualmente le mani in pasta con Black Panther 2 e non finirà con quel film fino a dopo l’uscita nell’estate del 2022, quindi potrebbe non essere la più probabile delle possibilità.

King potrebbe avere un vantaggio visto che il suo film della Warner Bros., Judas and the Black Messiah, ha appena ottenuto due vittorie all’Oscar e una nomination per miglior film, ma ancora una volta il rapporto sottolinea che è “fenomenalmente presto”, per dire alcunché, anche se il progetto esista o meno.

