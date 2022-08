Warner starebbe considerando Dan Lin per il ruolo di “Kevin Feige della DC”

Il nuovo capo della DC è stato trovato? Dan Lin, il produttore esecutivo diventato produttore che annovera successi come il live-action Aladdin, The Lego Movie e i film horror di It tra i suoi crediti, è in trattative per assumere il ruolo di capo della DC, secondo diverse fonti vicine a The Hollywood Reporter.

Il ruolo comprenderebbe la supervisione non solo del cinema ma anche della televisione, con Lin che riferirà direttamente al CEO della Warner Bros. Discovery David Zaslav, secondo le fonti.

La struttura proposta aggirerebbe tre capi di divisione separati – i capi della Warner Bros. Pictures Michael De Luca e Pam Abdy, il capo della HBO/HBO Max Casey Bloys e il presidente della Warner Bros. TV Channing Dungey – e metterebbe il controllo della DC nelle mani di una sola persona.

Walter Hamada, l’attuale capo della DC Films, sarebbe uscito dal ruolo, secondo le fonti. Un insider della Warner afferma che non sono in corso trattative e non è stata fatta alcuna offerta ufficiale, anche se altre fonti affermano che le parti stanno discutendo di stipendio, struttura dei rapporti e futuro della prolifica società di produzione di Lin, Rideback.

Se un accordo dovesse concludersi, concluderebbe una delle ricerche esecutive più intense nella memoria recente, che ha dovuto affrontare la mania di controllo dei produttori e dirigenti rivali di Hollywood, nonché dei fan della DC.

Zaslav ha detto che stava cercando la versione Warners di Kevin Feige, il famoso dirigente Marvel che ha guidato il MCU alla fama.

