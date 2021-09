Warner starebbe sviluppando spin-off di Mortal Kombat dopo il reboot live-action

Secondo quanto riferito, la Warner Bros. sta sviluppando diversi spin-off di Mortal Kombat dopo il reboot live-action.

Tutti i film di quest’anno della Warner Bros. hanno ottenuto un’uscita cinematografica in contemporanea con l’uscita di HBO Max, cosa che non è piaciuta a molti e che adesso pare stia per scomparire (con Dune ciò non avverrà).

Godzilla vs. Kong ha avuto successo in streaming e nei cinema, mentre The Suicide Squad ha lottato al botteghino – e con le malelingue che fin dall’inizio lo hanno etichettato come un flop. Un altro successo per la Warner Bros. quest’anno con questo nuovo modello temporaneo è stato Mortal Kombat, anche se non di critica.

Mortal Kombat ha incassato solo 82 milioni di dollari in tutto il mondo, ma il film è il titolo più visto su HBO Max fino ad oggi con 5,5 milioni di famiglie nei suoi primi 17 giorni. Mentre il successo è difficile da determinare durante la pandemia, Variety riferisce che la Warner sta andando avanti con l’idea di sviluppare di spin-off incentrati sui personaggi dell’universo di Mortal Kombat, ma per il momento è presto per dire chi sarà il prossimo protagonista, ed effettivamente anche se il progetto andrà avanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...