WarnerMedia si riassetta per consentire al marchio di operare in modo più strategico

Il nuovo CEO di WarnerMedia, Jason Kilar, sta mettendo il suo marchio sulla società attraverso una grande riorganizzazione, con il capo della Warner Bros. Ann Sarnoff che adesso prenderà in consegna la supervisione di tutte le reti, gli studi cinematografici e televisivi e le risorse per lo streaming.

A lasciare WarnerMedia sono Bob Greenblatt, presidente di WarnerMedia Entertainment e Direct-to-Consumer; Kevin Reilly, Chief Content Officer, HBO Max e presidente di TNT, TBS e truTV; così come Keith Cocozza, EVP di Corporate Marketing and Communications.

Oltre all’elevazione di Sarnoff come capo di tutti i contenuti della nuova società, la ristrutturazione include maggiori responsabilità per Casey Bloys della HBO poiché WarnerMedia sta ottimizzando il lato contenutistico del business, così come Andy Forssell. Il riallineamento sarà accompagnato da una serie di licenziamenti.

Il presidente e CEO della Warner Bros. Sarnoff guiderà un gruppo di Studios e Network di nuova creazione, aggiungendo HBO, HBO Max, TNT, TBS e TruTV al suo portfoglio esistente. Bloys, presidente della programmazione HBO, supervisionerà anche i contenuti originali per HBO Max e le reti lineari nazionali TNT, TBS e TruTV. Riferirà a Sarnoff. Le partenze lasciano la responsabile dei contenuti originali di HBO Max, Sarah Aubrey, nel ruolo di dirigente creativo di più alto livello per lo streaming. Dovrebbe rimanere facendo capo a Bloys.

La mossa arriva quattro mesi dopo che Kilar è stato nominato al primo posto di WarnerMedia e due mesi dopo il lancio di HBO Max.

Le speculazioni sul futuro del veterano di Turner Reilly, che ha ancora tre anni di contratto, sono state vorticose dopo che, secondo quanto riferito, ha recentemente incontrato il CEO di NBCU Jeff Shell. NBCU ha presentato ieri un’importante ristrutturazione e consolidamento del suo gruppo TV e streaming.

Greenblatt è entrato a far parte di WarnerMedia nell’aprile 2019. Reilly è in Turner dal 2014, inizialmente supervisionando TNT e TBS prima di aggiungere la supervisione della programmazione di HBO Max. Con la ristrutturazione: “verranno ridotte le dimensioni dei nostri team, dei nostri livelli e della nostra forza lavoro complessiva”, stando a quanto detto da Kilar nella nota sui licenziamenti, che dovrebbero iniziare lunedì. “Queste riduzioni non riflettono in alcun modo la qualità delle persone colpite né il loro lavoro. È semplicemente una funzione delle modifiche di cui sopra”.

Kilar ha descritto la riorganizzazione come “la nostra partecipazione a questo grande momento di cambiamento”. I nuovi elementi nella ristrutturazione come previsto da Kilar sono:

Elevare HBO Max nell’organizzazione ampliando il suo imbatto a livello globale;

Semplificare il modo in cui organizzano i loro studi (presumibilmente con meno persone a prendere decisioni);

Creare un’unità internazionale consolidata focalizzata su scala ed efficienza;

Riunire le principali attività commerciali in un unico gruppo per consentire al marchio di operare in modo più strategico;

Tutto questo sottolinea l’importanza di HBO Max per l’azienda di proprietà di AT & T. La piattaforma di streaming ha avuto quello che il CEO di AT&T John Stankey ha definito un lancio “impeccabile” il 27 maggio, anche se molti consumatori, investitori e critici sono stati diversi dalla sua valutazione. Il mese scorso, AT&T ha affermato che il servizio ha attirato 4,1 milioni di iscrizioni nel suo primo mese, mettendolo sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo quinquennale di 50 milioni di abbonati negli Stati Uniti e 75-90 milioni a livello globale. Un ostacolo all’inizio è stato la mancanza di accordi di distribuzione con Roku e Amazon Fire TV. Ostacolato dalla pandemia di coronavirus, HBO Max deve ancora rilasciare uno spettacolo di originale.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...