Warrior 2: ecco il trailer dell’attesa seconda stagione!

Cinemax ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie di successo di arti marziali, Warrior, fornendoci un’anteprima delle scene ricche di azione della nuova stagione mentre la battaglia per la Chinatown di San Francisco continua a imperversare.

La serie tornerà venerdì 2 ottobre. Potete vedere il trailer qui sotto:

E qui il al nuovo poster:

Basato sugli scritti della leggenda delle arti marziali Bruce Lee, Warrior è stato creato ed è prodotto da Jonathan Tropper (Cinemax’s Banshee ) per Tropper Ink Productions, prodotto da Justin Lin (regista di Star Trek Beyond e F9: The Fast Saga) per Perfect Storm Entertainment e produttore esecutivo di Shannon Lee per Bruce Lee Entertainment.

Warrior è un crudele dramma poliziesco ricco di azione ambientato durante le brutali Tong Wars nella Chinatown di San Francisco alla fine del XIX secolo. La serie segue Ah Sahm (Andrew Koji), un prodigio di arti marziali che emigra dalla Cina a San Francisco in circostanze misteriose. Dopo aver dimostrato il suo valore come combattente, Ah Sahm diventa un uomo di scure per l’Hop Wei, una delle famiglie del crimine organizzato cinese. La seconda stagione segue le rivali Chinatown Tongs mentre combattono per il dominio in mezzo al crescente fervore anti-cinese che minaccia di distruggerle tutte.

La seconda stagione della serie vede il ritorno degli habitué della serie Kieran Bew (The Street), Celine Buckens (War Horse), Olivia Cheng (Marco Polo), Dianne Doan (Vikings), Dean Jagger (Game of Thrones), Andrew Koji (Snake Eyes), Langley Kirkwood (Banshee di Cinemax), Hoon Lee (Banshee di Cinemax), Christian McKay (Io e Orson Welles), Joe Taslim (A Night Comes For Us), Jason Tobin (Fast & Furious 9), Joanna Vanderham (Eddie & Sunny), Tom Weston-Jones (Dickensian) e Perry Yung.

I riccorrenti che torneranno nella nuova seconda stagione includono Dustin Nguyen (che dirige anche l’episodio 6; 21 Jump Street), Chen Tang (Mulan), Miranda Raison (Artemis Fowl) e la ricorrente regolare della serie Maria Elena Laas (Vida).

