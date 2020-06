Warrior Nun: ecco il trailer della serie ispirata al fumetto

Grazie a Netflix possiamo mostrarvi il trailer di una nuova serie, Warrior Nun, prevista per l’arrivo sulla piattaforma di streaming il prossimo 2 luglio in un blocco con tutti gli episodi.

Ispirata ai fumetti manga, Warrior Nun racconta le vicende di una diciannovenne che riceve una nuova opportunità di vita. La giovane, infatti, si risveglia in un obitorio con un artefatto divino incassato nella schiena e scopre di far parte di un antico ordine che ha il compito di combattere i demoni sulla Terra, mentre forze potenti di inferno e paradiso vogliono trovarla e controllarla.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Qui sotto anche una serie d’immagini:

La sinossi recita: “Intrappolata nel mezzo di un’antica guerra tra il bene e il male, una ragazza si sveglia in un obitorio con poteri inspiegabili. La sua ricerca di risposte la porta a The Order of the Cruciform Sword, una società segreta di suore guerriere che hanno giurato di proteggere il mondo dal male. Mentre si destreggia tra le sue responsabilità come la prescelta con i normali ostacoli di una ragazza adolescente, questo misterioso dramma fantasy si rivela ricco di mistero, azione, avventura e romanticismo adolescenziale, dimostrando che il nostro personaggio principale potrebbe combattere in nome del bene, anche se non è un angelo“.

Nel cast Alba Baptista (Ava), Tristán Ulloa (Padre Vincent), Kristina Tonteri-Young (Sorella Beatrice), Lorena Andrea (Sorella Lilith), Toya Turner (Shotgun Mary) e Thekla Reuten (Jillian Salvius).

La serie arriverà il 2 luglio.

