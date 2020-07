Warrior Nun: lo showrunner Simon Barry parla del finale e dei suoi piani per una seconda stagione

L’antico Ordine della Spada Cruciforme non sarà più lo stesso.

Nel finale di stagione, la mitologia e il mondo di Warrior Nun sono stati fatti a pezzi. Adriel (William Miller) non è un angelo che ha conferito il potere alla prima portatrice dell’aureola, è in realtà un demone e la prima suora guerriera ha rubato il suo potere. La fonte del potere dell’aureola è quindi una bugia, così come il sistema di credenze e l’ordine religioso costruito attorno ad essa.

Altrove nel finale, padre Vincent (Tristan Ulloa) tradisce le sorelle, suor Lilith (Lorena Andrea) inizia a mostrare alcuni poteri dall’aspetto demoniaco, il giovane Michael Salvius (Lope Haydn Evans) scompare in un portale davanti agli occhi di sua madre, e il cardinale Francisco Duretti (Joaquim de Almeida) diventa papa.

La stagione termina in un pericoloso cliffhanger per Ava (Alba Baptista) e le sue sorelle dopo che Adriel scatena il suo potere demoniaco sugli umani nei momenti finali. Inizialmente, secondo il produttore esecutivo e lo showrunner di Warrior Nun, Simon Barry, c’era di più nella scena finale: “Inizialmente avevamo scritto una scena più risolutiva nel finale”, condivide Simon, ma hanno poi deciso di concludere con un cliffhanger, cosa che si è rivelata una scelta più che audace.

Grazie a EW possiamo riportarvi le considerazioni di Barry circa il viaggio di Ava, di ciò che verrà dopo per i personaggi, e i dettagli che aumenteranno la posta in gioco nella serie Warrior. In che modo lo scioccante cliffhanger organizza una potenziale seconda stagione?

“Una cosa che abbiamo fatto nella prima stagione è stata quella di introdurre dettagli molto più personali per Ava”, ha detto Simon Barry in risposta alla domanda circa come il cliffhanger getta le basi per una seconda stagione. “Dato quello che è successo alla fine della prima stagione, entrando nella seconda la posta in gioco aumenta esponenzialmente per lei e diventa molto meno personale. Non vogliamo che lo spettacolo manchi della sensazione di cambiamento ed evoluzione, non vogliamo che si ripeta semplicemente. Se otterremo una seconda stagione, dobbiamo basarci su ciò che abbiamo fatto nella prima stagione per non riprodurlo.”

Ovviamente vedremo anche un excursus più approfondito su Ava, adesso che ha accettato il suo destino (o volere di Dio, che dir si voglia), diventando la suora guerriera portatrice del potere dell’aureola. Ma dov’è Ava all’interno del suo viaggio nel finale di stagione?

“Le sue intenzioni nel finale della prima stagione erano sinceramente di risolvere due problemi. Uno era i suoi stessi sentimenti di inadeguatezza nell’assumere questo ruolo di leader e di portatrice dell’aureola, cosa che non stava accettando. L’altra era assicurarsi che nessun altro dovesse subire il destino di cui aveva letto [le passate suore guerriere], come morire giovani o rinunciare a tutto per una storia potenzialmente falsa. In molti modi, il viaggio di Ava in relazione all’essere la suora guerriera non si risolve. Lo sta facendo per sfuggire alle responsabilità che ha di fronte e all’istituzione costruita attorno ad essa. Ava sta sfruttando i suoi poteri, sta approfittando del cameratismo e del sostegno delle sue sorelle, ma la sua indole è davvero egoista in un certo senso. Anche se potrebbe sembrare altruista, perché sta cercando di spezzare il ciclo della violenza, sta anche cercando di fuggire a modo suo. In realtà non è venuta a patti con questo, c’è ancora molta storia da raccontare su di lei che accetta questo ruolo e accetta questa mitologia.

Le rivelazioni di Adriel su chi è e da dove viene il potere della Suora Guerriera scuotono le fondamenta del mondo all’interno dello spettacolo. Cosa significa questo per i personaggi e per Warrior Nun?

“Eravamo consapevoli che questo sarebbe stato un terremoto, in sostanza, non solo il tradimento di padre Vincent, ma l’idea che la loro stessa mitologia fosse potenzialmente costruita su una bugia. Adriel non scese sulla terra dal cielo e donò [il potere] alla prima suora guerriera. Gran parte della loro fiducia nel loro stesso ordine è stata costruita attorno a quelle bugie, avevamo bisogno di questa cosa per riesaminarlo. Le Suore Guerriere dovevano capire che erano state arruolate sulla base di questa falsa storia. Questo è un argomento molto potente. Potresti dire questo sul nazionalismo, sull’occulto, sulla religione. Volevamo sfidare la loro realtà e vedere come andrà a finire.”

Seguiamo principalmente la storia di Ava nella prima stagione, ma possiamo intravedere quanto sia enorme e affascinante il mondo di Warrior Nun. Come vorrebbe continuare ad esplorare ulteriormente il mondo lo showrunner?

“Il mondo più grande dovrà ora entrare a far parte del gioco in un certo senso se arriveremo ad ottenere una seconda stagione. La natura della rivelazione di Adriel e la portata di ciò che è accaduto dopo che Duretti è diventato Papa, è qualcosa che ovviamente è un evento pubblico. L’idea che questo evento e l’emergere di Adriel passino inosservati al pubblico semplicemente non ha senso. Dovremo vederne l’impatto sul mondo al di fuori dell’OCS e sulle stesse suore. I piani di Adriel dovranno focalizzarsi su ovviamente qualcosa di più grande di ciò che coinvolgerebbe solo la chiesa.”

