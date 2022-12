Warrior Nun: Netflix cancella la serie di Simon Barry

Nel corso di due stagioni, Warrior Nun è riuscita a costruire una fedele fanbase che ha diligentemente assistito alla crociata di Ava Silva contro il male.

Sfortunatamente, chiunque speri di vederla combattere ancora più demoni rimarrà deluso. Secondo Deadline, Netflix ha ufficialmente staccato la spina a Warrior Nun, interrompendo qualsiasi piano per una terza stagione.

La serie era basata sull’omonimo fumetto in stile manga dello scrittore/artista Ben Dunn. Tuttavia, lo show televisivo ha apportato molte modifiche al materiale originale. Ad esempio, i produttori hanno creato una nuova protagonista in Ava, interpretata dall’attrice portoghese Alba Baptista al suo debutto in lingua inglese. Dopo essersi svegliata in un obitorio con un misterioso artefatto incastonato nella schiena, Ava scopre di essere stata arruolata nell’Ordine della Spada Cruciforme, un’antica setta incaricata di cacciare i demoni sulla Terra. Lungo la strada, deve anche superare le forze sia del paradiso che dell’inferno che vogliono sfruttare le sue capacità per portare avanti i propri obiettivi.

Simon Barry ha sviluppato Warrior Nun e ne è stato anche lo showrunner principale. Dopo l’annuncio di Netflix, ha condiviso la sua reazione alla notizia su Twitter. Puoi leggere quello che aveva da dire di seguito:

I’ve just found out that @netflix will not be renewing #WarriorNun – my sincere appreciation to all the fans who worked so hard to bring awareness to this series, and for the love you showed me, the cast and the whole production team. It was a privilege to be a part of this. ❤️ pic.twitter.com/eZIBa4tJYm — Simon Barry (@SimonDavisBarry) December 13, 2022

This seems to be determined by total @netflix views and full s2 completion rate, in the first 28 days. So tell every living soul you know to watch it, and watch all 8 eps within the shortest reasonable time frame. Also repeat viewing is encouraged. I have no say whatsoever.😐 https://t.co/pEoXb2EWw8 — Simon Barry (@SimonDavisBarry) November 18, 2022

Warrior Nun ha debuttato originariamente nel 2020 e ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica. Dopo un’attesa di due anni, la seconda stagione è stata finalmente presentata in anteprima su Netflix il mese scorso.

Altri membri del cast includevano Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner, Tristán Ulloa, Thekla Reuten, Sylvia De Fanti e William Miller.

Mi piace: Mi piace Caricamento...