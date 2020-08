Warrior Nun: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione!

Dopo una prima stagione che ha raccolto non pochi consensi fra il pubblico della nota piattaforma di streaming Netflix, ora l’account NX (un tempo l’account pubblicitario di The Defenders) ha finalmente annunciato il rinnovo della serie Warrior Nun per una seconda stagione.

L’annuncio è stato fatto durante una live intervista con lo showrunner Simon Barry ed il cast della serie, Alba Baptista, Olivia Delcan, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea e Toya Turner. A sorpresa, mentre lo showrunner parlava della prima stagione, ha annunciato il rinnovo.

Potete vedere la conferma qui sotto:

Just in case you needed a lil sunbeam of positivity in your day: watch the Warrior Nun cast get the news that they've been renewed for a second season pic.twitter.com/gkidbty6ma — NX (@NXOnNetflix) August 19, 2020

La sinossi recita: “Intrappolata nel mezzo di un’antica guerra tra il bene e il male, una ragazza si sveglia in un obitorio con poteri inspiegabili. La sua ricerca di risposte la porta a The Order of the Cruciform Sword, una società segreta di suore guerriere che hanno giurato di proteggere il mondo dal male. Mentre si destreggia tra le sue responsabilità come la prescelta con i normali ostacoli di una ragazza adolescente, questo misterioso dramma fantasy si rivela ricco di mistero, azione, avventura e romanticismo adolescenziale, dimostrando che il nostro personaggio principale potrebbe combattere in nome del bene, anche se non è un angelo“.

Nel cast Alba Baptista (Ava), Tristán Ulloa (Padre Vincent), Kristina Tonteri-Young (Sorella Beatrice), Lorena Andrea (Sorella Lilith), Toya Turner (Shotgun Mary) e Thekla Reuten (Jillian Salvius).

La serie è sbarcata su Netflix il 2 luglio 2020.

