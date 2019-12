Watchmen ha davvero bisogno di una seconda stagione?

La prima stagione di Watchmen è stata un enorme successo per la HBO, sia per quanto riguarda le reazioni della critica autorizzata, quella dei blog, e quella degli spettatori.

Mentre adesso si discute di una possibile seconda stagione è bene riflettere anche sul fatto che forse non dovrebbe esserci.

Sarebbe riduttivo descrivere la serie TV di Watchmen come una proposta unica. Sebbene la storia agisca come una continuazione del fumetto originale di Alan Moore e Dave Gibbons, Lindelof aveva promesso un remix del materiale originale e, se per remix intendeva un completo distaccamento stilistico e tematico che in qualche modo avrebbe continuato a sembrare familiare ai fan, è esattamente quello che è stato realizzato.

Uno dei maggiori punti di forza di Watchmen è che ha attinto alla scena culturale moderna, e questo vale tanto per il fumetto quanto per la serie TV. A distanza di decenni, tuttavia, non sorprende che l’enfasi televisiva di Watchmen sia diversa, ma la forte attenzione al razzismo, ai suprematisti bianchi e alla corruzione parla perfettamente a un pubblico moderno, facendo luce su verità scomode e parodiando molti stereotipi del mondo reale – emblematica la frase “è difficile essere un uomo bianco in America” – tutto filtrato da un oscuro e imprevedibile mistero nel contesto di un progetto a tema supereroi.

Watchmen è senza dubbio uno degli spettacoli culturalmente più significativi del 2019, se non del decennio, ed è perfettamente in linea con l’incertezza politica che stanno vivendo paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la nostra Italia.

Mentre il tema chiave di Watchmen è stato uno dei suoi maggiori punti di forza nella prima stagione, è difficile pensare a come ciò potrebbe potenzialmente andare avanti nella seconda. La serie HBO altera del tutto il tema e sposta la sua attenzione su un’altra area del dibattito sociale, mentre continua a esplorare la discriminazione razziale. Quindi, visto che la prima stagione ha già detto tutto ciò che la storia aveva da dire sulla questione, è necessaria una seconda stagione?

Direi di no, perché l’unica opzione valida è quella di abbandonare del tutto il commento politico e tornare a una semplice storia coi supereroi. Il tutto forse perderebbe di rilevanza e freschezza.

La prima stagione di Watchmen aveva qualcosa di importante da dire. Lindelof e co. ha intrecciato l’intera storia attorno a quel messaggio chiave e poi hanno sviluppato i 9 episodi per trasmetterlo agli spettatori. Nel corso della sua prima stagione, Watchmen ha de-costruito la storia delle questioni razziali con affascinanti flashback, disegnato parallelismi con i tempi moderni e fornito una valutazione sottile e appassionante di ciò che i suprematisti bianchi sperano di ottenere con i loro punto di vista obsoleto, mettendo in luce anche quanto siano dannosi gli effetti a lungo termine di tale pensiero.

Considerata nel suo insieme, la prima stagione di Watchmen porta gli spettatori a un enigmatico punto di svolta nel suo episodio finale. C’è un modo in cui Watchmen può continuare senza compromettere la completezza e il significato della prima stagione?

Inoltre, Watchmen offre la chiusura di quasi tutti i suoi punti della trama. Il mistero dietro la scomparsa di Veidt, le origini di Lady Trieu, il destino del Dr. Manhattan – praticamente tutto è risolto, soprattutto per quanto riguarda i principali punti della trama. Anche il mistero di Lube Man è stato parzialmente risolto dando ai fan un suggerimento sulla sua vera identità. L’unica cosa che Watchmen non mostra è se Angela alla fine eredita i poteri del Dr. Manhattan dopo aver mangiato l’unico uovo integro. Riuscirà a camminare sull’acqua? Manhattan è morto sapendo di poter trasmettere i suoi poteri a qualcun’altro di cui si fidava?

Come nello stile Nolaniano, la risposta a questa domanda è forse meglio non darla.

Mi piace: Mi piace Caricamento...