Watchmen: Jeffrey Dean Morgan di nuovo con la maschera del Comico

Con Watchmen tornato di moda grazie alla serie tv, Jeffrey Dean Morgan si mostra di nuovo con la maschera del Comico.

È da poco finita la serie tv Watchmen, ispirata all’omonimo fumetto di Alan Moore, che ha riportato di moda i personaggi e il mondo legato a questa straordinaria graphic novel uscita nell’86. Una serie che ha avuto non poco successo, che dovrebbe anche tornare con una seconda stagione, e se proprio dobbiamo parlare di ritorni allora ecco che entra in gioco l’attore Jeffrey Dean Morgan.

L’attore statunitense è celebre per aver interpretato il personaggio del Comico nel Watchmen di Zack Snyder, e visto il successo della serie, più il recente capodanno, Morgan ha postato sul proprio profilo Twitter una foto decisamente divertente e con un pizzico di nostalgia.

L’attore si è infatti mostrato con indosso la maschera del Comico che usò per interpretare il personaggio nel film di Snyder uscito nel 2009, facendo gioire i fan della sua versione del personaggio.

Gus found the comedian mask. Still fits like a glove. And looks extra extra with my badass bifocals. Here’s to a masked comeback in 2020. pic.twitter.com/Df7WHuaNnN

— Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) December 31, 2019