Watchmen: lo showrunner parla del dottor Manhattan e del cliffhanger finale

Damon Lindelof si è sbottonato un po’ circa il cliffhanger di Watchmen, che vede la Angela Abar di Regina King che sembra potenzialmente ricevevere i poteri del Dottor Manhattan.

Sebbene molti fan del Watchmen di Damon Lindelof siano folli di desiderio circa la possibilità di una seconda stagione dopo il drammatico cliffhanger che ha visto Angela potenzialmente ricevere i poteri del Dottor Manhattan, lo showrunner ha rivelato che non ha idee per un seguito.

Ma quando ha parlato con ComicBook (via HH) di recente, Lindelof ha iniziato a fare parlare della serie e se ha Angela effettivamente ottenuto i poteri dall’uovo che Doctor Manhattan le ha lasciato.

“Non voglio confermare o negare che in effetti ha ottenuto le capacità del Dottor Manhattan se non per dire che ha sicuramente optato per loro mangiando l’uovo. Ma penso che, ancora una volta, torniamo all’idea non solo del mito dei fumetti, ma anche molto specificamente di Watchmen. Vogliamo sapere perché queste persone indossano la maschera. Alcune delle parti più memorabili dell’originale sono ciò che chiamiamo l’Antico Testamento in cui viene spiegato come Rorschach divenne Rorschach o come Doctor Manhattan divenne Doctor Manhattan. Volevamo fare la stessa cosa ad Angela.”

Lindelof ha continuato a immergersi nella sua scelta finale alla fine dell’episodio, spiegando che tutti sono nati con “una certa attrazione”. Lo showrunner ha continuato dicendo che la sua decisione di adattarsi e diventare un eroe mascherato è stata ovviamente ereditata dalla sua famiglia, e la serie le ha fornito una giustificazione per evolvere oltre quel bisogno della sua identità di Sister Night.

“Se questa intera stagione è fondamentalmente un condotto che porta a una scelta che sta per fare per diventare divina, per avere potenzialmente l’onnipotenza, abbiamo voluto mostrare il suo tipo di viaggio attraverso quealcosa che è principalmente un viaggio di comprensione di se stessa. Penso che siamo tutti nati con una certa forza. Per Angela, l’attrazione a far rispettare la giustizia e, in definitiva, essere un ufficiale delle forze dell’ordine, ed è qualcosa che apprende essere un desiderio che è stato ereditato non solo da suo nonno, ma anche da suo padre che indossava anche lui un’uniforme. Questa idea di spiegare il costume che indossi, il motivo per cui lo indossi e cosa significa per te, fa parte del suo viaggio, cosa che coincide con la giustificazione del perché è ora di togliersi quel costume ed evolversi in qualche modo.”

Quando la conversazione è tornata al seguito della serie, Lindelof ha detto di getto che gli sarebbe piaciuto vedere di più, ma che non avrebbe dovuto essere lui a dargli vita se non avesse avuto l’idea perfetta. Ha spiegato che sebbene ci siano voluti 30 anni per una serie di sequel, non dovrebbro volercene altro 30 per creare il prossimo capitolo della storia di Watchmen.

“Ci sono voluti 30 anni per giustificare una continuazione di Watchmen. Spero che non ne occorrano altri 30. Penso davvero che ci dovrebbero essere più Watchmen, e presto. Semplicemente non penso che dovrei essere io a farlo a meno che non sappia esattamente come farlo.”

