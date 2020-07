Watchmen: Tim Blake Nelson parla di Looking Glass e del diverso concept per la storia del personaggio

Si scopre che uno dei retroscena più affascinanti di Watchmen della HBO (come quello del Dr. Manhattan) non è affatto quello originariamente pianificato, e in realtà hanno sostituito una storia di origine completamente diversa. Questo è ciò che abbiamo imparato quando Tim Blake Nelson, che interpretava il detective della polizia mascherato Wade Tillman, (aka Looking Glass) nello show, ha parlato con EW Live per parlare del suo lavoro sulla serie acclamata dalla critica.

Il quinto episodio di Watchmen, “Little Fear of Lightning”, è iniziato con una sorprendente sequenza di apertura che risale al 2 novembre 1985. In esso, abbiamo visto un adolescente Wade a Hoboken, nel New Jersey, che tentava di salvare anime come membro dei Testimoni di Geova. Ciò che accadde dopo ha salvato la vita a Wade, ma l’avrebbe anche traumatizzato per i successivi 34 anni, quando fu attirato in una casa di specchi e indotto da una giovane donna a togliersi tutti i suoi vestiti, con cui poi è scappata.

Tuttavia, un’onda psichica generata dal calamaro teletrasportato da Adrian Veidt è stata scatenata, uccidendo tutti fuori dal quel labirinto. Wade è stato risparmiato, ma l’imbarazzo sessuale assieme alle pile di cadaveri che lo circondavano hanno portato a traumi e paranoia lungo tutta la sua vita – che si sono manifestati con la costruzione di un bunker di sicurezza, e la schermatura del suo cappello e del viso con un materiale simile a una lamina chiamato riflettatine.

Ma quello non era il piano originale dello showrunner Damon Lindelof. Nelson ha detto a EW Live di aver avuto una storia completamente diversa per il personaggio, e che è cambiata solo dopo che i primi tre episodi erano già stati girati.

“Avevo operato con diverse ipotesi sul perché fosse un detective e quale fosse la sua storia”, afferma Nelson. “E sulla base dei primi tre episodi, Damon e gli scrittori hanno cambiato idea su ciò che originariamente avevano previsto per la rivelazione di chi era Wade nell’episodio 5. Il retroscena era completamente diverso. E non voglio entrare troppo nei dettagli, ma implicava una relazione interrazziale che Wade aveva avuto e che non era finita bene. E ho adorato quell’idea. Sono io stesso in un matrimonio interrazziale nella mia vita reale e ho tre figli da quel matrimonio, e quindi questi sono problemi che mi sono molto vicini. E sebbene il mio matrimonio interrazziale abbia un presente molto felice – e, penso, anche un futuro e un passato – quello di Wade è stato davvero tragico e davvero oscuro e ha cambiato il corso della sua vita.”

Considerando il problema attorno alla rappresentazione etnica e al razzismo presente nella serie – la prima scena è stata ambientata nel massacro di Tulsa del 1921 – non sorprende che il retroscena originale di Wade fosse legato a quel tema con una relazione interrazziale. Ma poi Lindelof ha avuto altre idee.

“Damon ha cambiato idea al riguardo e ha invece riportato il risveglio sessuale di Wade al momento dell’attacco del calamaro nel 1985 presente nella grapich novel originale”, afferma Nelson. “Penso che sia stata una decisione migliore per lo spettacolo nel suo insieme scritto in modo davvero intelligente.”

Nelson dà anche credito al suo showrunner per aver creato una nuova storia che non ha contraddetto nessuna delle scelte degli attori nei primi tre episodi.

“Tutto merito di Damon, anche se avevo operato con questo retroscena completamente diverso, non ha davvero cambiato nessuna delle macro decisioni che avevo preso su Wade. E quindi era perfettamente coerente con ogni decisione che avevo preso in passato. Ringrazio il fatto che Damon e gli scrittori, che anche se avrebbero cambiato il retroscena, lo avrebbero fatto in modo da non rovinare il loro attore prendendo decisioni incoerenti. Non l’hanno fatto, ed ero molto, molto entusiasta di interpretare questa nuova storia in un modo che non avrebbe contravvenuto a ciò che avevo fatto prima.”

Mentre Lindelof non ha preso impegni per una seconda stagione dello show, dicendo che sente di aver raccontato la storia che voleva raccontare, Nelson dice che è pronto per altre stagioni… fintanto che la sua visionaria guida sarà al timone.

“Lo farei assolutamente, ma solo se Damon è coinvolto. E lo dò per scontato perché non penso che la HBO vorrebbe andare avanti con una seconda stagione senza la supervisione di Damon. E quindi accolgo con favore l’opportunità di andare avanti con lo spettacolo perché presumo che Damon sarebbe coinvolto in qualche modo. Detto questo, se non va avanti mi va bene lo stesso. Alla fine ciò dipende davvero da Damon e dalla rete, ma posso solo dire che mi sono divertito molto a lavorare allo show e ho sempre immaginato che avrebbe avuto una seconda, terza e quarta stagione. Vorrei, ma se non succede va bene lo stesso.”

Per quanto riguarda Looking Glass, in che tipo di spazio emotivo emozionale Nelson percepisce Wade ora, dopo tutti gli eventi che ha vissuto nella prima stagione?

“Penso che crede che rappresenti ancora un pericolo”, dice Nelson. “E penso che ora stia andando avanti con un livello simile di stanchezza e un nuovo livello di cinismo davvero profondo, che è altrettanto potente rispetto a ciò che lo stava motivando in passato. Penso anche che abbia un nuovo alleato in Laurie Blake, proprio come una nuova, cara amica in Jean Smart. E quindi penso che continuerà a fare quello che fa. È solo più saggio, più cinico e più certo della necessità di proteggere la società.”

