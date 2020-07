Watchmen: Yahya Abdul-Mateen II si è aperto circa le sfide dell’interpretare il Dottor Manhattan

Non è facile essere blu, e sembra che la star abbia dovuto accettare il ruolo e iniziare a girare il materiale iniziale senza questa nozione. Il momento in cui si verifica la rivelazione ha fatto esplodere Internet. Molte personalità dei media si sono congratulate con lo spettacolo per essere riuscito a nascondere un tale segreto in bella vista per tutto il tempo.

Il post sui social media di Mateen in cui ride incontrollabilmente sul sedile posteriore di un’auto, ha praticamente detto tutto. Mantenere quel segreto è di solito al centro dei suoi commenti sul ruolo, ma in una conversazione con Deadline, ha parlato dell’essere il Dottor Manhattan come un modo per realizzare il sogno di un attore.

“Damon [Lindelof] mi ha portato nel suo ufficio e mi ha rivelato tutto, e naturalmente ho avuto il mio momento d’incredulità ed eccitazione, cose del genere”, ha spiegato. “Ma poi sono stato molto, molto entusiasta dell’opportunità di trasformalo e rendilo un personaggio diverso. Mi alzo per l’episodio 6 e mi rendo conto di star lavorando alla mia versione del Dottor Manhattan, dicendo: ‘Wow, devo interpretare due personaggi diversi’.”

In alcuni altri momenti, la stella ha dovuto scavare nel materiale d’origine per capire cosa faceva battere il Dottore. Quando Mateen ha capito cosa avrebbe dovuto fare, ha ipotizzato che ciò fosse più di quanto sembri: “Oh, non sto interpretando due personaggi. In realtà ne sto interpretando quattro”, ha osservato. Più Dottor Manhattan contemporaneamente, e poi Cal in cima a tutto ciò.

“Quindi, questo lavoro, per me, era davvero il sogno di un attore. Dovevo lavorare molto sul personaggio. Dovevo fare un lavoro radicato in una storia molto importante, ma Dovevo fare anche un lavoro fisico. Ho dovuto svolgere un lavoro vocale e mettere alla prova i miei limiti, in modo da poter mostrare tutta la varietà richiesta dalla storia, e questo è stato davvero il dono di un attore per me, essere in grado di flettere un po’ quel tipo di muscoli.”

