We Can Be Heroes: ecco il teaser trailer del film super-eroistico di Robert Rodriguez

Dopo avervi mostrato le prime immagini di We Can Be Heroes di Netflix, il gigante dello streaming ha pubblicato il primo trailer del film di supereroi del regista Robert Rodriguez, ambientato nello stesso mondo di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl.

Sembra che questo film sarà pieno di divertimento ed è qualcosa che il pubblico più giovane apprezzerà sicuramente.

Potete vedere il teaser trailer qui sotto:

La storia è incentrata su invasori alieni che rapiscono i supereroi della Terra, ei loro figli devono collaborare e imparare a lavorare insieme se vogliono salvare i loro genitori e il mondo. Il film vede nel cast YaYa Gosselin (The Purge), Pedro Pascal (The Mandalorian), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christian Slater (Mr. Robot), Boyd Holbrook (Logan) e Christopher McDonald (Ballers).

Questa è la sinossi: “Quando invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, i loro figli vengono portati in un rifugio del governo. Ma Missy Moreno (Gosselin), un’adolescente intelligente, non si fermerà davanti a nulla per salvare il suo papà supereroe, Marcus Moreno (Pascal). Missy fa squadra con il resto dei superkids per sfuggire alla loro misteriosa baby sitter governativa, la signora Granada (Jonas). Se intendono salvare i loro genitori, dovranno lavorare insieme usando i loro poteri – dall’elasticità al controllo del tempo alla previsione del futuro – e formare una squadra fuori dal mondo. Pieno di azione e di cuore”.

We Can Be Heroes è stato scritto, diretto e prodotto da Rodriguez e vede nel cast anche Adriana Barraza (Babel), Vivien Blair (Bird Box), Isaiah Russell-Bailey (Family Reunion), Akira Akbar (Captain Marvel), Lyon Daniels (Patriot), Nathan Blair (Best. Work. Weekend. Ever.), Lotus Blossom (Magic Max), Hala Finley (Man with a Plan), Andy Walken (The Kids Are Alright), Dylan Henry Lau (Here and Now), Andrew Diaz (The Kid’s New Years Party!), Sung Kang (F9), Haley Reinhart (F sta per Famiglia), Brittany Perry-Russell (Family Reunion) e Brently Heilbron (Red 11).

Netflix rilascerà We Can Be Heroes il 1° gennaio 2021.

