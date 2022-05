Weird: The Al Yankovic Story, ecco il teaser trailer del film con Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe interpreta il personaggio dai capelli crespi di “Weird Al” Yankovic nel nuovo teaser trailer del film originale Roku sull’artista, che arriverà sul canale di streaming gratuito della piattaforma questo autunno.

Roku ha rilasciato il teaser trailer di Weird: The Al Yankovic Story, prodotto da Funny Or Die e Tango, durante la presentazione di NewFronts del 2022 martedì. Yankovic ha scritto la sceneggiatura del film con Eric Appel, che è anche regista. Il film sarà trasmesso in streaming su Roku Channel questo autunno, senza ancora una data di uscita.

Il film biografico è pubblicizzato come la “storia vera non raccontata” di Yancovic, che documenta l’ascesa alla fama di “Weird Al’s” con i primi successi come “Eat It” e “Like a Surgeon” – così come le sue “torride relazioni amorose con celebrità e il suo stile di vita notoriamente depravato”.

Yankovic, cinque volte vincitore del Grammy, è l’artista parodistico più venduto di tutti i tempi. L’uscita del musicista nel 2014 “Mandatory Fun” è stato il primo album comico nella storia a debuttare al numero 1 della classifica Top 200 di Billboard.

Anche alla presentazione di NewFronts, tra le altre notizie, Roku ha annunciato accordi di sviluppo per creare sette programmi originali di cucina e lifestyle con Martha Stewart, Emeril Lagasse e Christopher Kimball, insieme ad accordi che porteranno le passate stagioni dei loro programmi su Roku Channel.

Potete vedere il teaser trailer di “Weird: The Al Yankovic Story” qui sotto:

