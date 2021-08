Welcome to the Blumhouse 2: il trailer rivela contenuti horror socialmente impegnati e black humor

Vampiri, anziane signore, adolescenti precoci e immigrati isolati; c’è qualcosa per tutti.

Il primo teaser per la seconda serie di film Welcome to the Blumhouse, film originali prodotti dall’etichetta horror per Amazon Prime Video, offre due double feature con “colpi di scena da brivido” che usciranno in un paio di settimane a ottobre.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Bingo Hell e Black as Night usciranno su Prime Video il 1° ottobre, seguiti da Madres e The Manor l’8 ottobre. Il primo lotto dell’antologia ha debuttato nell’ottobre del 2020 e consisteva in The Lie, Black Box, Evil Eye e Nocturne. Erano un miscuglio, e la nuova collezione sembra offrire una lista altrettanto diversificata di storie dell’orrore, con elementi di black humor e il tipo di paura socialmente consapevole che ormai è marchio di fabbrica di Jordan Peele.

Bingo Hell, diretto da Gigi Saul Guerrero e interpretato da Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake e Joshua Caleb Johnson, è descritto come “un film horror malvagiamente originale con un tocco di diabolicamente divertente” su “un anziano esuberante” che cerca di fermare una figura sinistra che sta minacciando i residenti della sua comunità a basso reddito.

Black as Night, diretto da Maritte Lee Go e interpretato da Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Mason Beauchamp, Abbie Gayle con Craig Tate e Keith David, è “un ibrido action-horror con una forte coscienza sociale e un pungente senso dell’umorismo” su “un’adolescente piena di risorse” che è costretta a combattere un gruppo di letali vampiri.

Madres di Ryan Zaragoza vede nel cast Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill e Elpidia Carrillo, e parla di una giovane coppia messicano-americana in attesa del loro primo figlio, che scoprono uno strano e terrificante segreto circa la comunità nata negli anni ’70, californiana, in cui si sono trasferiti.

E infine, The Manor, diretto da Axelle Carolyn e interpretato da Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane. Il film è descritto come un “racconto gotico del terrore con un tocco moderno” su “dei residenti di una casa di riposo” che divengono preda di una “forza malevola”.

