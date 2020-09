Welcome to the Blumhouse: ecco il trailer del programma di otto film prodotti da Amazon e Blumhouse

Tempo addietro, Amazon ha annunciato il rilascio di “Welcome to the Blumhouse”, un programma di otto film di genere, su Prime Video. I primi quattro film della lista, tutti prodotti da Blumhouse Television e Amazon Studios, usciranno a ottobre, mentre l’altra metà uscirà nel 2021.

Il poster per il programma di quattro film – “Nocturne”, “Black Box”, “Evil Eye” e “The Lie” – prometteva “quattro film inquietanti. Sotto lo stesso tetto”. I co-presidenti di Blumhouse TV, Marci Wiseman e Jeremy Gold, paragonano il blocco di programmazione a una “classica esperienza teatrale drive-in o di repertorio”. Amazon promette la suspense tipica dei film della Blumhouse in ciascuno dei prodotti, ognuno dei quali offre prospettive uniche su temi comuni incentrati sulla famiglia e l’amore come forza redentrice o distruttiva. Scrittori e registi sono un mix di talenti affermati ed emergenti.

Ecco uno sguardo ai primi quattro film:

“Evil Eye”, che non era stato annunciato in precedenza, è basato sulla produzione Audible Original del drammaturgo Madhuri Shekar e annovera Priyanka Chopra Jonas tra i suoi produttori esecutivi. Diretto da Elan Dassani e Rajeev Dassani (“A Day’s Work”), il film è interpretato da Sarita Choudhury (“Lady in the Water”), Sunita Mani (“GLOW”), Omar Maskati (“Unbelievable”) e Bernard White (” Silicon Valley”). Ruota intorno a una storia d’amore apparentemente perfetta che si trasforma in un incubo quando una madre si convince che il nuovo fidanzato di sua figlia ha un legame oscuro con il suo passato.

“The Lie”, scritto e diretto da Veena Sud (“The Killing”), è interpretato da Mireille Enos (“The Killing”), Peter Sarsgaard (“An Education”) e Joey King (“The Act”). Segue il tentativo di due genitori di nascondere un omicidio che la loro figlia adolescente confessa, portandoli in una rete di bugie e inganni.

“Black Box”, diretto da Emmanuel Osei-Kuffour Jr. al suo primo lungometraggio, e scritto dal regista e da Stephen Herman, ha come protagonisti Mamoudou Athie (“Jurassic World 3”), Phylicia Rashad (“Creed”), Amanda Christine (“Colony”), Tosin Morohunfola (“The Chi”), Charmaine Bingwa (“Trees of Peace”) e Troy James (“The Flash”). Il film è incentrato su un padre single, che, dopo aver perso la moglie e la memoria in un incidente d’auto, subisce un trattamento sperimentale agonizzante che lo porta a chiedersi chi sia veramente.

“Nocturne” è scritto e diretto da Zu Quirke nel suo primo lungometraggio e ha come protagonisti Sydney Sweeney (“Euphoria”), Madison Iseman (“Annabelle Comes Home”), Jacques Colimon (“The Society”) e Ivan Shaw (“Insecure”). È ambientato all’interno di un’accademia d’arte d’élite, dove una timida studentessa di musica inizia a mettere in ombra la sua sorella gemella più esperta ed estroversa dopo aver scoperto un misterioso taccuino appartenente a un compagno di classe recentemente scomparso.

Amazon oggi ha diffuso l’inquietante trailer, confermando che i primi 4 film arriveranno ottobre nel corso di due settimane, mentre i restanti nel 2021. Qui sotto potete vedere il trailer:

