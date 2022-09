Wendell & WIld: ecco il trailer del nuovo film del regista di Nightmare Before Christmas

Keegan-Michael Key e Jordan Peele sono tornati insieme, grazie a Henry Selick, il regista di The Nightmare Before Christmas.

Dal duo squisitamente diabolico formato da Henry Selick (regista di The Nightmare Before Christmas e Coraline e la porta magica) e Jordan Peele (Nope, Noi, Scappa: Get Out) arriva la storia di Kat (voce nell’originale di Lyric Ross).

Per poter iniziare una nuova vita nella sua città natale, un’adolescente problematica tormentata dal proprio passato deve affrontare i suoi demoni personali, Wendell e Wild (con le voci nell’originale di Keegan-Michael Key e Jordan Peele). Wendell & Wild vede nel doppiaggio originale la partecipazione di Angela Bassett, James Hong e Ving Rhames.

“Tutti hanno i demoni. I miei demoni hanno nomi”, dice Kat nel filmato, arrivato oggi per dare il via alla lista di annunci di Netflix & Chills.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Il cast vocale comprende anche Angela Bassett (Black Panther), James Hong (Kung Fu Panda), Tamara Smart (A Babysitter’s Guide to Monster Hunting), Natalie Martinez (The Twilight Zone), Tantoo Cardinal (Dances with Wolves), Gabrielle Dennis, Igal Naor, David Harewood, Maxine Peake, Ramona Young (Never Have I Ever), Sam Zelaya, Seema Virdi, Gary Gatewood, e Ving Rhames (Pulp Fiction).

Bruno Coulais, che ha scritto la musica per il film in stop-motion Coraline del 2009 di Selick, torna come compositore per Wendell e Wild.

Il film sarà presentato in anteprima su Netflix il 28 ottobre.

