Werewolf By Night: ecco il trailer dello speciale di Halloween targato Marvel

Il Marvel Cinematic Universe esplorerà il soprannaturale introducendo nuovi eroi come Moon Knight, Blade e Werewolf By Night. Secondo quanto riferito, quest’ultimo reciterà nel suo speciale di Halloween su Disney+, con il personaggio interpretato dall’attore messicano Gael Garcia Bernal (Coco).

Finora, le informazioni sull’imminente speciale Marvel sono state tenute strettamente nascoste, ma negli ultimi mesi sono emerse notizie degne di nota.

Ora i Marvel Studios hanno rilasciato il primo trailer dello speciale di Halloween di prossimo arrivo, Werewolf By Night.

Svelato durante le celebrazioni Disney per il D23, il trailer di Werewolf By Night introduce i fan della Marvel a Jack Russell, che si trasforma nel personaggio affetto da licantropia titolare.

Werewolf By Night è interpretato da Gael Garcia Bernal di The Motorcycle Diaries nel ruolo di Russell. Secondo quanto riferito, Laura Donnelly interpreterà Erica Bloodstone, la figlia del famigerato cacciatore di mostri Ulysses Bloodstone. Rapporti passati hanno anche suggerito che Mahershala Ali come Blade e Man-Thing potrebbero fare il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe in Werewolf By Night.

Il trailer completo può essere visualizzato di seguito nella sua interezza:

