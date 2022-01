Werewolf by Night: Laura Donnelly entra nel cast dello speciale di Halloween dei Marvel Studios

“Werewolf by Night“, lo speciale di Halloween della Marvel che svilupperanno per Disney+, è un passo avanti dal diventare realtà.

Laura Donnelly, nota per il suo lavoro nella serie HBO “The Nevers”, si è unita al cast dello speciale del Marvel Cinematic Universe, che è già stato confermato avere Gael Garcia Bernal nel ruolo del lupo titolare.

Come riportato da Deadline, Donnelly ha firmato per un ruolo nello speciale, anche se il suo personaggio non è stato rivelato. Detto questo, Werewolf by Night apre la strada e apparentemente lascia la porta spalancata a Vampire by Night, un altro personaggio delle pagine della Marvel Comics che vive in questo angolo horror dell’universo.

Nina Price, alias Vampire By Night, è stata introdotta nelle pagine di “Amazing Fantasy n. 10” nel 2005 ed è stata creata dallo scrittore Jeff Parker e dall’artista Federica Manfredi. È un ibrido tra un vampiro e un lupo mannaro, in possesso delle abilità comunemente associate a entrambi gli esseri soprannaturali. Inoltre, cosa piuttosto importante, è la nipote di Jack Russell, che diventa Werewolf by Night. Quindi il tessuto connettivo esiste.

Donnelly è stata la protagonista di “The Nevers”, creato per HBO da Joss Whedon, che da allora ha lasciato lo show. Alcuni dei suoi altri crediti includono “Outlander” e “The Fall”, così come il film biografico su George RR Tolkien “Tolkien”. Questo le darebbe un ruolo in un franchise importante che potrebbe portare a grandi cose in futuro, data la natura del MCU.

