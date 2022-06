Werewolf By Night: Michael Giacchino dirigerà lo special di Halloween del MCU

Werewolf By Night della Marvel, uno speciale di Halloween che dovrebbe arrivare su Disney+ quest’anno, è in produzione con Michael Giacchino come regista.

Giacchino, noto per le sue iconiche colonne sonore che vanno da LOST a Spider-Man: Homecoming e Rogue One: A Star Wars Story, si sta attualmente preparando per l’uscita di Lightyear.

Parlando a ComicBook in un’intervista esclusiva, Giacchino ha confermato che sta dirigendo Werewolf By Night e ha condiviso la sua eccitazione per il progetto.

“Mi sono divertito moltissimo. È un processo incredibilmente impegnativo. Lo adoro”, ha detto Giacchino. “Ogni giorno, mi sono divertito a lavorarci e ormai ci siamo dentro. Si spera che molto presto condivideremo molto di più al riguardo. Sì. Non c’è molto che posso dire a parte che mi sto divertendo e sto lavorando a qualcosa che amo. Quindi, questa è una vittoria per tutti.”

Oltre che con le colonne sonore, Giacchino ha esperienza nella regia di cortometraggi, ma questo sarà il suo debutto con un film e un importante streamer.

All’inizio di quest’anno, i Marvel Studios hanno trovato la star di Werewolf by Night quando il progetto ha scelto Gael Garcia Bernal per guidare lo speciale. È il primo spettacolo Disney+ dei Marvel Studios che avrà un attore messicano nel ruolo principale. I dettagli della storia del progetto sono per ora tenuti nascosti, ma la produzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2022.

