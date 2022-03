Werewolf By Night: un rumor vedrebbe Blade apparire nello speciale di Disney+ prima che al cinema

Il Marvel Cinematic Universe esplorerà il soprannaturale introducendo nuovi eroi come Moon Knight, Blade e Werewolf By Night. Secondo quanto riferito, quest’ultimo reciterà nel suo speciale di Halloween su Disney+, con il personaggio interpretato dall’attore messicano Gael Garcia Bernal (Coco).

Finora, le informazioni sull’imminente speciale Marvel sono state tenute strettamente nascoste, ma negli ultimi mesi sono emerse notizie degne di nota.

Dato che non si sa molto del debutto di Werewolf By Night, questo ha portato i fan a speculare su come verrà introdotto il personaggio o se ci saranno altri eroi che si uniranno alla sua avventura. Ad esempio, il lupo mannaro titolare è collegato a Moon Knight nei Marvel Comics e questa connessione potrebbe servire da suggerimento che Marc Spector potrebbe apparire in qualche modo nello speciale di Halloween.

Ora, pare si vociferi che un altro importante personaggio Marvel possa far la sua apparizione in Werewolf By Night.

Secondo un rumor proveniente da The Cosmic Circus, quindi da prendere con le dovute pinze, il Blade di Mahershala Ali apparirà per la prima volta nello speciale di Halloween di Werewolf By Night su Disney+.

La prima apparizione sullo schermo di Blade accadrà su Disney+ quindi? Sebbene la data di produzione dello speciale di Halloween sia stata leggermente posticipata, un rapporto precedente ha rivelato che le riprese del progetto richiederebbero solo due o tre settimane, suggerendo così che una data della prima del 2022 sul servizio di streaming potrebbe essere possibile. Se ciò accadesse, significherebbe che il Blade di Mahershala Ali apparirebbe prima su Disney+ che al cinema.

