Wes Anderson non resiste ad Allan di Barbie: Michael Cera apparirà nel suo nuovo film!

Wes Anderson ha condiviso alcune interessanti novità riguardo ai suoi progetti cinematografici. In un’intervista a Deadline, ha svelato che prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori, lui e Roman Coppola avevano appena completato una sceneggiatura. Questo significa che, quando sarà il momento opportuno, avranno un film da realizzare con Benicio Del Toro.

Inoltre, quando l’intervistatore gli ha chiesto se ci fosse un attore con cui desiderasse lavorare per la prima volta, Anderson ha menzionato Michael Cera e ha confermato che Cera farà parte del cast del suo prossimo lavoro. Ha raccontato di aver conosciuto Michael Cera quasi 20 anni fa, probabilmente nel 2008, quando lo incontrò insieme a Harvey Keitel.

Nonostante queste anticipazioni, il regista non ha rivelato ulteriori dettagli sul progetto o il suo titolo. Nel frattempo, il suo nuovo film, “Asteroid City,” uscirà nelle sale italiane il 28 settembre. Si tratta di una meditazione poetica sul senso della vita, ambientata in un’immaginaria città americana nel deserto intorno al 1955, durante la convention di Junior Stargazer, che attira studenti e genitori da tutto il Paese per competizioni accademiche, momenti di riposo e svago, commedia, dramma, romanticismo e altro ancora.

Michael Cera

Wes Anderson e la scelta degli attori

Il cinema di Wes Anderson è un universo a sé stante, caratterizzato da uno stile visivo unico e da una narrazione peculiare. Anderson è noto per la sua capacità di creare mondi cinematografici surreali e affascinanti, che attingono a una vasta gamma di influenze artistiche, dalla letteratura all’arte visiva, fino alla musica. Questo regista ha guadagnato una schiera di fan fedeli grazie alla sua capacità di trasportare il pubblico in un’esperienza cinematografica senza tempo, dove ogni inquadratura è un’opera d’arte e ogni personaggio è straordinario.

Uno degli aspetti più distintivi del cinema di Wes Anderson è la sua scelta degli attori. Anderson sembra avere una troupe di attori preferiti che ritorna costantemente nei suoi film, creando una sorta di famiglia cinematografica. Ad esempio, Bill Murray è un volto noto in molte delle opere di Anderson, da “Rushmore” a “The Grand Budapest Hotel,” e il suo talento comico si combina perfettamente con il tono eccentrico dei film di Anderson. In modo simile, Jason Schwartzman è un altro attore che ha lavorato spesso con Anderson, contribuendo a creare personaggi memorabili, come Max Fischer in “Rushmore.”

Un altro aspetto interessante delle scelte di casting di Anderson è la sua capacità di affiancare attori noti a volti meno conosciuti, spesso giovani talenti emergenti. Un esempio eclatante è quello di Saoirse Ronan, che ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar per la sua interpretazione in “The Grand Budapest Hotel,” dimostrando la capacità di Anderson di scoprire e valorizzare nuovi talenti.

Anche se Cera non è certo un novellino di Hollywood, vedremo se il suo ruolo in un film di Anderson gli varrà una nomination!