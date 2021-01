Wesley Snipes afferma che lui sarà sempre Blade nonostante i nuovi progetti Marvel

Tra qualche tempo potremmo vedere un nuovo Blade al cinema, come ben sappiamo grazie agli annunci fatti dalla Marvel ai vari D23 e al Disney Investor Day, ma c’è stato un tempo in cui la Marvel non era la enorme macchina sforna soldi di adesso, anche se in realtà non mai andata poi così male ai botteghini, e produceva sempre film ma senza l’intento di creare grossi franchise – a parte forse coi film degli X-Men.

Prima che il premio Oscar, Mahershala Ali, possa interpretare il cacciatore di vampiri Eric Brooks in un nuovo cinecomic, è bene ricordare i tempi in cui il duro del cinema, Wesley Snipes, era il vampiro diurno.

Sappiamo bene che l’attore ha interpretato il personaggio in ben tre film, due dei quali vengono ritenuti dalla redazione effettivamente dei bellissimi cinecomics, in particolare il secondo capitolo diretto dal maestro Guillermo Del Toro. In virtù di questo momento di rimembranza, un fan su su Twitter ha chiesto all’attore se potrebbe vestire nuovamente i panni del personaggio, e subito l’interprete ha risposto con un semplice: “IO SONO BLADE… per sempre”.

Nel 2019 però vi riportammo una dichiarazione proveniente da Snipes, dove ha detto ai suoi fan di rilassarsi e abbracciare il nuovo casting.

“A tutti i Diurni che stanno perdendo la testa in questo momento, relax. Anche se la notizia è una sorpresa, è davvero buona. Questo è il business del divertimento! Pace alla crew dell’UCM – un fan da sempre”, dice Snipes. “Onore e rispetto per il grande maestro Stan. Congratulazioni e Salaam a Mahershala Ali, un’artista bellissimo e di talento le cui espressioni non vedo l’ora di sperimentare per molti anni a venire. Inshallah (se dio vuole), un giorno lavoreremo insieme. Ancora più importante per i miei fedeli fan, vi ringrazio per l’incredibile effusione d’amore, è travolgente. Sono grato per il supporto infinito. Benvenuto nella cricca del Diurni.”

Blade, il cui vero nome è Eric Brooks, noto anche come il cacciatore di vampiri, l’ammazzavampiri o il “Diurno”, è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicati negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics e creato da Marv Wolfman (testi) e Gene Colan (disegni) nel 1973. È apparso originariamente come comprimario nella serie The Tomb of Dracula (vol. 1) n. 10 (luglio 1973), e in seguito è stato protagonista di diverse serie a fumetti.

Il personaggio ha avuto trasposizioni cinematografiche, con una trilogia di lungometraggi, e televisive con una serie nel 2006. Nonostante sia nato come personaggio nei fumetti, ha conosciuto il successo maggiore nelle trasposizioni cinematografiche nelle quali le origini del personaggio sono state modificate e dalle quali è stata tratta una nuova versione a fumetti.

