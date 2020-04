West Side Story: Anita, gli Sharks e il personaggio inedito Valentina nelle nuove immagini

Dopo una serie di informazioni e alcune prime immagini, grazie a People en Espanol possiamo mostrarvi tre nuove immagini di West Side Story, l’attesissimo musical remake dal film del 1961 diretto da Steven Spielberg.

Leggi anche: il nuovo film di Steven Spielberg si mostra in alcune prime immagini

Nelle tre foto di scena possiamo vedere Rita Moreno, l’attrice che nel ’61 interpretava Anita, qui nella parte di Valentina, un personaggio inedito; nella seconda e nella terza vediamo un paio di momenti di ballo ambientanti nelle strade di New York e scorgiamo la nuova Anita, interpretata da Ariana DeBose, e gli Sharks.

Qui sotto potete vedere le immagini:

Tra gli attori raffigurati nell’immagine qui presente ci sono i membri delle due bande rivali, i Jets e gli Sharks, che si combattono per il predominio nella storica ambientazione della Grande Mela. Al centro di tutto (letteralmente, in questa foto) c’è il Tony di Elgort, l’ex membro dei Jets che si innamora di Maria (Rachel Zegler), la sorella del leader degli Sharks, Bernardo (David Alvarez). Sono presenti anche, da sinistra verso destra, i membri dei Jets, Anybodys (Ezra Menas), Mouthpiece (Ben Cook), Action (Sean Harrison Jones), il loro leader Riff (Mike Faist) e Baby John (Patrick Higgins). Nel frattempo, Bernardo è affiancato dai suoi compagni Sharks, Quique (Julius Anthony Rubio), Chago (Ricardo Zayas), Chino (Josh Andrés Rivera), Braulio (Sebastian Serra) e Pipo (Carlos Sánchez Falú).

A giudicare dall’immagine, West Side Story sarà di bell’aspetto come ci si aspetterebbe da un adattamento di Spielberg del musical iconico. Lo scenario della storia del 1957 è stato reso reale dal regista de Il Ponte delle Spie e dallo scenografo di Ready Player One, Adam Stockhausen, quindi alla fine immaginiamo dovrebbe essere altrettanto convincente e autentico come la scenografia degli ultimi film di Spielberg.

West Side Story è prodotto e diretto da Steven Spielberg su una sceneggiatura del candidato all’Oscar e drammaturgo vincitore del premio Pulitzer, Tony Kushner. Il film è stato adattato per lo schermo dal musical originale del 1957 di Broadway, che è stato scritto da Arthur Laurents con le musiche di Leonard Bernstein, testi di Stephen Sondheim e concept, regia e coreografia di Jerome Robbins. Il vincitore del Tony Award Justin Peck coreograferà i numeri musicali nel film. A guidare la produzione anche il produttore vincitore del Tony Award, Kevin McCollum, e la produttrice candidata all’Oscar, Kristie Macosko Krieger.

La squadra musicale del film include il famoso direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, che dirigerà la registrazione della colonna sonora di Bernstein; il compositore e direttore d’orchestra nominato all’Oscar, David Newman (Anastasia) che organizzerà la colonna sonora per il nuovo adattamento; la compositrice vincitrice del Tony Award, Jeanine Tesori (Broadway’s Fun Home e Thoroughly Modern Millie), che collaborerà come vocal coach, e il supervisore alla musica nominato ai Grammy, Matt Sullivan (Beauty and the Beast, Chicago), che servirà come produttore esecutivo del film.

Mi piace: Mi piace Caricamento...