West Side Story: ecco il nuovo trailer del nuovo adattamento diretto da Steven Spielberg

Il nuovo trailer di West Side Story è stato presentato in anteprima.

Quella che era iniziata come una nuova interpretazione di Romeo e Giulietta di William Shakespeare è diventata una pietra miliare culturale tutta sua, con musica scritta da Stephen Sondheim e Leonard Bernstein. West Side Story è stato riproposto a Broadway alcune volte dal suo debutto originale nel 1957, e il musical è stato precedentemente adattato in un film nel 1961.

L’adattamento, che vede nel cast Natalie Wood, Rita Moreno e Richard Beymer, è diventato un classico e ora Disney sta per rilasciare un nuovo adattamento questo inverno.

Steven Spielberg dirige West Side Story con alla sceneggiatura Tony Kushner. La nuova arrivata Rachel Zegler interpreterà Maria in quello che sarà il suo primo ruolo importante in un film dopo un rigoroso processo di casting. Ansel Elgort interpreterà Tony, l’uomo di cui Maria si innamora. Moreno apparirà anche nel nuovo film, interpretando Valentina, un nuovo personaggio. Nel cast anche Maddie Ziegler, Brian d’Arcy James, Corey Stoll e Ariana DeBose.

Il primo trailer di West Side Story c’è andato leggero sulle caratteristiche peculiari delo film, anticipando lo stile dell’adattamento di Spielberg senza rivelare molto. Ora, il nuovo trailer ci mostra qualcosa di più.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

E ovviamente anche in italiano:

Nel cast troviamo, tra i membri dei Jets, Anybodys (Ezra Menas), Mouthpiece (Ben Cook), Action (Sean Harrison Jones); il loro leader Riff (Mike Faist); Baby John (Patrick Higgins); Tony (Ansel Elgort) e Maria (Rachel Zegler). Il fratello di Maria e leader degli Sharks Bernardo (David Alvarez); e i membri degli Sharks Quique (Julius Anthony Rubio), Chago (Ricardo Zayas), Chino (Josh Andrés Rivera), Braulio (Sebastian Serra) e Pipo (Carlos Sánchez Falú).

West Side Story è prodotto e diretto da Steven Spielberg su una sceneggiatura del candidato all’Oscar e drammaturgo vincitore del premio Pulitzer, Tony Kushner. Il film è stato adattato per lo schermo dal musical originale del 1957 di Broadway, che è stato scritto da Arthur Laurents con le musiche di Leonard Bernstein, testi di Stephen Sondheim e concept, regia e coreografia di Jerome Robbins. Il vincitore del Tony Award Justin Peck coreograferà i numeri musicali nel film. A guidare la produzione anche il produttore vincitore del Tony Award, Kevin McCollum, e la produttrice candidata all’Oscar, Kristie Macosko Krieger.

La squadra musicale del film include il famoso direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, che dirigerà la registrazione della colonna sonora di Bernstein; il compositore e direttore d’orchestra nominato all’Oscar, David Newman (Anastasia) che organizzerà la colonna sonora per il nuovo adattamento; la compositrice vincitrice del Tony Award, Jeanine Tesori (Broadway’s Fun Home e Thoroughly Modern Millie), che collaborerà come vocal coach, e il supervisore alla musica nominato ai Grammy, Matt Sullivan (Beauty and the Beast, Chicago), che servirà come produttore esecutivo del film.

Dai 20th Century Studios, la Walt Disney Company rilascierà il film negli Stati Uniti il 10 dicembre 2021, mentre in Italia dovrebbe uscire il 16 dello stesso mese.

