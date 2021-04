West Side Story: ecco il teaser trailer del remake diretto da Steven Spielberg

Come promesso, durante la premiazione degli Oscar la 20th Century Studios ha diffuso il primissimo teaser trailer del nuovo film di Steven Spielberg, il remake del musical West Side Story.

Potete vederlo qua sotto:

Mentre qui sotto in italiano:

Nel cast troviamo, tra i membri dei Jets, Anybodys (Ezra Menas), Mouthpiece (Ben Cook), Action (Sean Harrison Jones); il loro leader Riff (Mike Faist); Baby John (Patrick Higgins); Tony (Ansel Elgort) e Maria (Rachel Zegler). Il fratello di Maria e leader degli Sharks Bernardo (David Alvarez); e i membri degli Sharks Quique (Julius Anthony Rubio), Chago (Ricardo Zayas), Chino (Josh Andrés Rivera), Braulio (Sebastian Serra) e Pipo (Carlos Sánchez Falú).

West Side Story è prodotto e diretto da Steven Spielberg su una sceneggiatura del candidato all’Oscar e drammaturgo vincitore del premio Pulitzer, Tony Kushner. Il film è stato adattato per lo schermo dal musical originale del 1957 di Broadway, che è stato scritto da Arthur Laurents con le musiche di Leonard Bernstein, testi di Stephen Sondheim e concept, regia e coreografia di Jerome Robbins. Il vincitore del Tony Award Justin Peck coreograferà i numeri musicali nel film. A guidare la produzione anche il produttore vincitore del Tony Award, Kevin McCollum, e la produttrice candidata all’Oscar, Kristie Macosko Krieger.

La squadra musicale del film include il famoso direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, che dirigerà la registrazione della colonna sonora di Bernstein; il compositore e direttore d’orchestra nominato all’Oscar, David Newman (Anastasia) che organizzerà la colonna sonora per il nuovo adattamento; la compositrice vincitrice del Tony Award, Jeanine Tesori (Broadway’s Fun Home e Thoroughly Modern Millie), che collaborerà come vocal coach, e il supervisore alla musica nominato ai Grammy, Matt Sullivan (Beauty and the Beast, Chicago), che servirà come produttore esecutivo del film.

Mi piace: Mi piace Caricamento...