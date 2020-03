Westworld 3: gli showrunner rivelano che alla fine della terza stagione verranno mostrati tutti i parchi

Tutti i parchi a tema all’interno della serie di successo della HBO, Westworld, saranno rivelati entro la fine della stagione 3.

Lo spettacolo, basato sul film del 1973 di Michael Crichton, ha debuttato per la prima volta sulla network nel 2016 e ha continuato diventando un successo monumentale. La sua prima stagione era incentrata su un futuristico parco a tema in stile occidentale, dove i ricchi ospiti potevano immergersi in un nuovo mondo e agire senza conseguenze. I critici hanno adorato la stagione 1 e il vasto mondo fantasioso che è stato creato, ma la stagione 2 non ha riscontrato lo stesso successo.

A causa della trama sempre crescente e contorta, la stagione 2 ha ricevuto recensioni più mediocri, facendo cadere alcuni spettatori dal carrozzone Westworld. Ora, quasi due anni dopo, la stagione 3 vede gli ospiti avventurarsi fuori dai rispettivi parchi, nel mondo reale. Finora, è stato approvato dalla critica per aver riportato gli spettatori all’ovile stringendo la trama e ampliando i suoi orizzonti.

Tuttavia, nonostante le recensioni positive, la percentuale di spettatori della terza stagione di Westworld è diminuita del 57% rispetto alla scorsa stagione. Principalmente, ciò è dovuto alla trama pesante e confusa della stagione 2 che ha allontanato gli spettatori, ma gli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno promesso che la stagione 3 sarà un’esperienza più snella. La prossima stagione si concentrerà sul rispondere alle domande persistenti della prima stagione, espandendo nel contempo il mondo futuristico che hanno creato. Non solo, ma la stagione 3 scoprirà il sipario sui restanti parchi di proprietà della Delos.

Tutte queste rivelazioni sono iniziate nell’episodio 2 della stagione 3, con l’aiuto di due cameo a sorpresa.

David Benioff e DB Weiss, gli showrunner dietro la serie fantasy di grande successo della HBO Game of Thrones, hanno fatto un cameo nella stagione 3 di Westworld come tecnici della Delos per l’ancora senza nome “Parco 4”. Il parco, che è un luogo a tema medievale / fantasy, era ovviamente un riferimento diretto alla loro serie di successo. Secondo The Wrap (via SR), Nolan e Joy hanno esclamato che sono entrambi “fan e amici di Dan e David“, aggiungendo che l’unica ragione per cui sono in grado di fare Westworld è perché in pratica loro hanno spianato la strada.

Nolan ha continuato dicendo che “non hanno potuto resistere all’opportunità di stuzzicare un po’ con rimandi a quel parco“, anche se quello non ha ancora un nome. Per ora, è semplicemente “Parco 4”. Anche se non hanno divulgato ulteriori dettagli, hanno rivelato che gli spettatori vedranno l’altro parco senza nome rimasto, il Parco 5, entro la fine della stagione 3, che Nolan ha aggiunto che è “un po’ diverso” dagli altri.

Ciò significherebbe che tutti e sei i parchi a tema della Delos verranno finalmente rivelati. Oltre al parco a tema Westworld, Shogun World, The Raj e un parco a tema della seconda guerra mondiale chiamato War World sono stati rivelati finora nella serie. Parco 4 e 5 sono gli ultimi due del gruppo ancora da rivelare nella serie. Chiaramente, sembra che Nolan e Joy abbiano in serbo alcuni sviluppi divertenti per gli spettatori.

