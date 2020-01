Westworld 3: un teaser promozionale rivela la data d’uscita della terza stagione

HBO ha rivelato quando la terza stagione di Westworld arriverà presto con un nuovo criptico teaser.

Mentre alcuni fan sono rimasti delusi dalla seconda stagione di Westworld, la rete ha rivelato quando la terza stagione arriverà con un nuovo teaser che ha utilizzato gli eventi del mondo reale nella sua sequenza temporale.

Il primo trailer di Westworld ha anticipato la nuova direzione della serie con l’apparizione del personaggio di Aaron Paul, che sfiderà Dolores e la sua opinione sull’umanità. Il nuovo teaser per la terza stagione di Westworld ha confermato che lo spettacolo tornerà prima del previsto.

Il teaser ha rivelato che la terza stagione di Westworld sarà presentata in anteprima domenica 15 marzo. È interessante notare che il nuovo enigmatico teaser incorpora una serie di eventi del mondo reale recenti nella sua sequenza temporale, inclusi i disordini di Hong Kong e l’impeachment del presidente Trump. I fan dovranno aspettare fino alla premiere per vedere come quegli eventi aiutano a plasmare il mondo mostrato nella serie futuristica.

Potete dare un’occhiata al teaser qui sotto:

Westworld è un’odissea oscura sull’alba della coscienza artificiale e sulla nascita di una nuova forma di vita sulla Terra. Creato per la televisione e prodotto da Jonathan Nolan e Lisa Joy; produttori esecutivi, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, Ben Stephenson. Basato sul film scritto da Michael Crichton. Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. Television producono il progetto.

Le star di Westworld sono Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Tessa Thompson, Fares Fares, Luke Hemsworth, Louis Herthum, Simon Quarterman, Talulah Riley, Rodrigo Santoro, Gustaf Skarsgård, Ed Harris, Ingrid Bolsø Berdal, Clifton Collins Jr. , Angela Sarafyan, Katja Herbers, Shannon Woodward, Zahn McClarnon e Anthony Hopkins nel ruolo di Robert Ford.

Ambientato fra un prossimo futuro e un passato reinventato, Westworlds esplora un mondo in cui ogni appetito umano può indulgere al compimento senza conseguenze in mezzo all’inizio di una ribellione delle macchine.

La stagione 3 di Westworld debutterà quindi il 15 marzo 2020.

