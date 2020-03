Westworld: Evan Rachel Wood e Aaron Paul al centro di una nuova featurette

Evan Rachel Wood ed Aaron Paul al centro di una nuova featurette per l’imminente terza stagione di Westworld.

Westworld è sicuramente una delle serie migliori che si possono trovare attualmente in circolazione, e la terza stagione è finalmente arrivata dopo un anno e mezzo d’attesa. Un’attesa piuttosto snervante visto che la seconda stagione si concludeva con la distruzione vera e propria della serie così coem l’abbiamo conosciuta fino ad oggi, e la terza stagione aprirà le porte ad un qualcosa di nuovo e assai stimolante.

Non a caso abbiamo alcuni nuovi volti all’interno della serie, tra cui quello del grande Aaron Paul, celebre per il suo Jesse Pinkman in Breaking Bad, e visto recentemente nei panni del personaggio nel meraviglioso El Camino, che insieme alla protagonista della serie, Evan Rachel Wood, gioca a ‘Chi l’ha detto?’ in questa nuova featurette dedicata alla serie.

Un gioco in cui i due attori devono indovinare il nome del personaggio che ha recitato una determinata frase durante la serie.

Westworld – Dove tutto è concesso (Westworld) è una serie HBO del 2016, creata e scritta da Jonathan Nolan e Lisa Joy, tratta dall’omonimo film di Michael Chricton del 1973, e con Susan Ekins, Stephen Semel, Bruce Dunn, Kathy Lingg, Jonathan Brytus, Tiffany Chung, Davide Auge e J.J. Abrams come produttori.

La colonna sonora è composta da Ramin Djawadi.

Nel cast Evan Rachel Wood (Dolores Abernathy), Thandie Newton (Maeve Millay), Jeffrey Wright (Bernard Lowe), James Marsden (Teddy Flood), Ben Barnes (Logan Delos), Luke Hemsworth (Ashley Stubbs), Rodrigo Santoro (Hector Escaton), Angela Sarafryan (Clementine Pennyfeather), Jimmi Simpson (William da giovane), Tessa Thompson (Charlotte Hale), Shannon Woodward (Elsie Hughes), Gustaf Skarsgård (Karl Strand), Aaron Paul (Caleb Nichols), Vincent Cassel (Serac), Ed Harris (l’Uomo in Nero) e Anthony Hopkins (Robert Ford).

La terza stagione arriverà il 15 marzo e sarà composta da dieci puntate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...