Westworld: Lisa Joy conferma che se la stagione 5 si farà sarà la conclusiva

Attenzione: gli spoiler del finale della stagione 4 di Westworld.

Con tutto ciò che sta accadendo alla Warner Bros. Discovery, una fusione tra due società che ha portato alla cancellazione di più spettacoli e film, non è ancora noto se avremo o meno una quinta stagione di Westworld. Ma, secondo Lisa Joy, il finale della stagione 4, andato in onda domenica su HBO, non è il finale definitivo che lei e il co-creatore Jonathan Nolan hanno in mente.

“Non abbiamo mai interrotto [lo show] con un numero esatto di stagioni rimaste”, dice Joy a EW in un’intervista. “Ma quando stavamo scrivendo questa stagione, abbiamo pensato: ‘Possiamo arrivare fino al bordo del precipizio con questa stagione e quello che avevamo pianificato per essa’. Quindi abbiamo, come Dolores, un’altra storia da raccontare e, se riusciremo a raccontarla, vedremo.”

Evan Rachel Wood ha interpretato un nuovo personaggio nella stagione 4, Christina, dopo la morte di Dolores nella stagione 3. Ma nel corso degli otto episodi più recenti, gli spettatori si sono resi conto che Christina era quasi come l’anima di Dolores che viveva come una programma non corporeo che Hale/Halores (Tessa Thompson) usava per scrivere le storie per i circuiti di tutti nelle sue città dominate dai robot.

Christina aveva persino creato inavvertitamente dei personaggi intorno a lei, tra cui Teddy di James Marsden e Maya di Ariana DeBose, per tenerle compagnia e aiutarla a capire il mondo che la circondava.

Ai titoli di coda, Christina e Dolores sono diventate una cosa sola, tornando di nuovo nel suo classico abito blu da prateria ed entrando nel Sublime (aka robo Heaven) con una nuova missione.

“C’è tempo per un’ultima partita, una partita pericolosa con la posta in gioco più alta”, dice Joy, aggiungendo: “Questo gioco finisce dove è iniziato: in un mondo come un labirinto che mette alla prova chi siamo, che rivela ciò che dobbiamo diventare. Abbiamo sempre avuto l’idea che, nell’ultima stagione, avremmo lasciato che la persona che era dentro al capriccio delle storie, alle predilezioni e ai desideri di altre persone, fosse in grado di scrivere una storia tutta sua e capovolgere davvero il tutto”, Joy dice. “In termini di trampolino di lancio [nella stagione 5], i vecchi regimi, il vecchio mondo e molti dei vecchi personaggi sono stati smantellati e distrutti nella stagione 4. Quindi, in questo test finale, cos’è Dolores e cosa farà? In che modo il mondo apparirà diverso? In che modo lei, in qualità di tester finale, creerà un universo diverso con un gioco diverso e in un modo diverso?”

Molti personaggi sono sembrati alla fine della loro storia nel finale della quarta stagione di Westworld. Hale ha distrutto la perla dell’ospite William (Ed Harris) prima di schiacciare la sua. Stubbs (Luke Hemsworth), Clementine (Angela Sarafyan), Maeve (Thandiwe Newton) e Bernard (Jeffrey Wright) sono stati tutti colpiti alla testa, mentre Caleb (Aaron Paul) è stato visto per l’ultima volta fissare sua figlia adulta, ed ha lasciato Hale su una barca mentre la sua mente si deteriorava. Ma non lo abbiamo visto morire, tecnicamente.

“La vita senziente sulla terra è finita, ma una parte di essa può essere preservata in un altro mondo, il mio mondo”, dice Christina/Dolores. Joy conferma che alcune di queste persone sono effettivamente morte, ma indipendentemente dal destino, nessuno sarà lo stesso se lo show tornerà per la quinta stagione.

“Il mondo come lo conosciamo è finito e anche i personaggi come li conoscevamo, come esistevano in quel mondo, sono finiti”, spiega. “Sono morti. Proprio come Christina non è davvero una continuazione diretta di Dolores; ha un punto di vista molto diverso e una fisicità diversa, o una mancanza di fisicità. Quindi direi che ci sono alcune persone che in una quinta stagione, non vedremo più, ma ce ne sono alcuni che forse vedremo in un’incarnazione diversa. E potrebbero esserci anche dei volti familiari del passato che torneranno.”

Quale test ha in mente Dolores nello specifico? Mentre entrava nel Sublime, ha trasformato l’ambiente dalla città di Hale per assomigliare al parco di Westworld, riportando la serie al punto in cui tutto è iniziato. Joy dice che lei e Nolan pensano che Westworld “finisca a ovest”. Significato:

“Finisce di nuovo a casa in un’atmosfera che ci è familiare, eppure è completamente diversa perché la disposizione del terreno è dettata da un essere completamente diverso”, dice. “C’è qualcosa che sarà familiare e tuttavia abbastanza evoluto nel paesaggio, e le persone e gli ospiti che troviamo all’interno di quel paesaggio.”

La stagione 5 di Westworld non è stata confermata ufficialmente dalla HBO, quindi speriamo che gli spettatori non rimangano in sospeso con questo cliffhanger per l’eternità.

