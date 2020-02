Westworld: un altro trailer enigmatico per la terza stagione

La terza stagione di Westworld sta finalmente per arrivare, e dopo il trailer rilasciato un paio di giorni fa eccone un altro spuntato dal sito virale della serie.

La celebre serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, basata sull’omonimo film di Michael Crichton, sta per tornare il 15 marzo con la terza stagione, e tutti noi non vediamo l’ora di vedere come proseguirà la storia dato che con la fine della seconda stagione c’è stata anche la fine di Westworld come lo abbiamo inteso fino ad oggi.

HBO sta puntando molto su questa serie, e infatti dopo avervi portato pochi giorni fa un full trailer ufficiale per la terza stagione, ecco che ne arriva subito uno nuovo con diverse scene inedite. Un trailer “segreto” che è stato scoperto da un utente Reddit sul sito della Incite Inc., creato apposta per pubblicizzare la serie.

Ad ogni modo qui sotto trovate il trailer in questione, nel quale ci viene mostrato il personaggio di Grace interpretato da Katja Herbers che, come sappiamo, nel finale della seconda stagione abbiamo scoperto avere un ruolo alquanto sinistro nei confronti del personaggio di William.

Westworld è un’odissea oscura sull’alba della coscienza artificiale e sulla nascita di una nuova forma di vita sulla Terra. Creato per la televisione e prodotto da Jonathan Nolan e Lisa Joy; produttori esecutivi, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, Ben Stephenson. Basato sul film scritto da Michael Crichton. Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. Television producono il progetto.

Le star di Westworld sono Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Tessa Thompson, Fares Fares, Luke Hemsworth, Louis Herthum, Simon Quarterman, Talulah Riley, Rodrigo Santoro, Gustaf Skarsgård, Ed Harris, Ingrid Bolsø Berdal, Clifton Collins Jr. , Angela Sarafyan, Katja Herbers, Shannon Woodward, Zahn McClarnon e Anthony Hopkins nel ruolo di Robert Ford.

Ambientato fra un prossimo futuro e un passato reinventato, Westworld esplora un mondo in cui ogni appetito umano può indulgere al compimento senza conseguenze in mezzo all’inizio di una ribellione delle macchine.

La stagione 3 di Westworld debutterà quindi il 15 marzo 2020.

