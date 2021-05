What If …? – un nuovo rumor lascia quando la serie verrà rilasciata

I Marvel Studios hanno in programma di rilasciare un totale di sei serie Disney + nel 2021. Al pubblico è già stato dato WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier quest’anno, e Loki è pronto ad arrivare il 9 giugno.

La seconda metà dell’anno presenterà personaggi meno familiari sul servizio di streaming di Topolino. Jeremy Renner tornerà nei panni di Clint Barton in Hawkeye, ma quella serie introdurrà anche Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop. Anche Ms. Marvel è pronta per la premiere quest’anno, presentando l’eroina adolescente Kamala Khan nel MCU.

La serie più unica finora, “What If …?” ci mostrerà una serie di storie di tipo multiversale in cui gli eventi del MCU sono andati diversamente, cosa che ovviamente apporterà modifiche sostanziali ai nostri personaggi preferiti. Questa serie animata uscirà qualche tempo dopo Loki, questa estate, ma ora pare esser stata segnalata una finestra di rilascio più specifica.

In una recente anteprima televisiva estiva con Entertainment Weekly, la serie animata Disney + dei Marvel Studios, What If…?, pare esser stata messa in elenco con una data di rilascio relativa ad agosto del 2021. Il giorno esatto della premiere rimane sconosciuto.

Fonte

