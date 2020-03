What If…?: un’immagine avrebbe mostrato un’anticipazione di una puntata su Iron Man

Non dire mai che la Marvel non guasta il suo fandom. In effetti potresti dire che li rovinano così tanto che a volte non si nota nemmeno tutto ciò che ci danno.

Come sottolineato dall’utente Reddit / u / _HappyTheMan_ su / r / MarvelStudiosSpoilers subreddit, hanno lasciato qualcosa proprio sotto il nostro naso. Quando Disney + è stato lanciato negli Stati Uniti nel mese di novembre ha incluso il “Expanding the Universe”, uno speciale sul futuro del Marvel Cinematic Universe e con un’anticipazione di tutti i nuovi contenuti targati Marvel Studios per il servizio di streaming.

Tra questi c’è la serie animata “What If…?”, e nascosto negli artwork della serie c’era un’immagine molto eccitante, un nuovo look di Iron Man.

Proprio al minuto 7:22 dello speciale, un’immagine di Iron Man può essere vista con un set di armature davvero unico, che sembra implicare che Tony Stark si farà strada verso il pianeta gladiatore di Sakaar in un episodio. Nel caso in cui non fossi convinto dall’immagine stessa, Jeff Goldblum stesso l’ha confermato molte volte in un’intervista quando ha parlato dell’episodio in cui apparirà come Il Gran Maestro.

“Ho recitato di nuovo la parte un paio di giorni fa. Sono andato negli studi Disney e ho registrato la voce del Gran Maestro per un episodio di uno spettacolo che sarà su Disney + che si chiama What If …?”, Ha detto Goldblum in un Video BuzzFeed. “È una versione animata di tutti i personaggi che conosciamo e amiamo della Marvel e questo episodio includeva il Gran Maestro, Iron Man e Korg. Taika Waititi aveva già registrato la sua voce, quindi sì, per un paio d’ore mi è piaciuto farlo.”

Prima che il pettegolezzo riprenda sul fatto che Robert Downey Jr. ritorni alla parte, nonostante Goldblum lo abbia detto nell’intervista, è stato riferito che l’attore ha sbagliato e che RDJ ha davvero finito con la parte. Non è chiaro chi darà quindi la voce ad Iron Man in questo episodio di What If…? ma vedremo una svolta davvero interessante di eventi che vedono l’eroe in una nuova ambientazione.

