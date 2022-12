Whoopi Goldberg elogia Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco ed il modo in cui affronta il razzismo con la commedia

Whoopi Goldberg pensa che Twitter stia diventando troppo critica e stia marciando un po’ troppo sull’eredità della commedia western satirica di Mel Brooks del 1974, Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco.

Sulla scia della star di The Office, Mindy Kaling, che ha ipotizzato che l’amata ma “inappropriata” sitcom non sarebbe piaciuta al pubblico d’oggi, i relatori di The View hanno tenuto un’appassionata discussione su come se la sarebbero cavata le commedie classiche nel 2022.

Goldberg ha specificamente citato il dibattito sui social media circa Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, e le discussioni a proposito del razzismo rispondendo a coloro che pensano che il film vada troppo oltre con la sua satira al razzismo.

“Il film affronta il razzismo nel modo giusto, diretto, facendoti pensare e ridere, perché, ascolta, non è solo il razzismo, ma sono tutti gli ‘ismi’, colpisce tutti gli ismi”, ha detto l’attrice premio Oscar. “Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco è una grande commedia, andrebbe bene anche oggi. Ci sono molte commedie che non sono buone, ok? Bisogna dirlo. Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco non è una di queste. Questa è una grande commedia perché colpisce tutti.”

Goldberg ha continuato dicendo che se non si è visto Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco “dovresti farti un favore, prendere dei popcorn, prendere un bicchiere di vino e guardarlo subito, perché è magnifico”.

La relatrice Sara Haines ha continuato dicendo che dovrebbe esserci “spazio sacro per i comici” per lavorare su questioni potenzialmente problematiche nella cultura perché “ridere è letteralmente la medicina definitiva per la vita”.

Lei stessa cabarettista, Joy Behar ha indicato l’iconico personaggio di All in the Family di Carroll O’Connor, Archie Bunker, come esempio di una persona immaginaria il cui “fanatismo” dovrebbe essere visto nel contesto.

“Togli il bigottismo ad Archie, non hai un personaggio. Ecco chi era, ed è così che dovresti guardare le persone. Se tutti fossero perfettamente meravigliosi… e appropriati, allora non capiresti mai su queste persone esistono là fuori”, ha detto. “Questo è lo scopo dell’arte: esporti a tutti gli aspetti degli esseri umani. Perché vorresti togliere la bellezza di guardare Archie Bunker che si rende ridicolo?”

Fonte

