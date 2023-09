Will Smith rivela l’Incredibile scena CGI segreta in Gemini Man!

Nel 2019, il talentuoso regista Ang Lee ha svelato al mondo un’opera d’arte cinematografica, “Gemini Man,” che ha portato Will Smith a interpretare il protagonista, Henry Brogan. La trama, avvolta nell’ombra e nell’intrigo, narra la storia di Brogan, un ex assassino diventato improvvisamente il bersaglio di un misterioso killer. Ma la rivelazione più sorprendente riguarda il suo inseguimento in moto in Colombia, una scena che è sfuggita all’attenzione del pubblico. Secondo il mago degli effetti visivi del film, Guy Williams, la faccia di Smith era stata digitalmente sovrapposta su uno stuntman durante questa sequenza adrenalinica.

La CGI non si è limitata solo al ringiovanimento di Will Smith, ma ha permesso anche di raggiungere momenti spettacolari che sfidavano le leggi della fisica e della cinematografia. Williams ha condiviso questa rivelazione in un’intervista esclusiva con Corridor Crew, sottolineando la complessità di creare una transizione fluida tra lo stuntman e l’attore. Un tocco di magia digitale che ha aggiunto un ulteriore strato di meraviglia a un film già intrigante.**

Will Smith, un anno dopo lo scandalo degli Oscar: richieste di perdono

È passato oltre un anno dall’incidente che ha scosso il mondo dell’intrattenimento e ha gettato Will Smith nell’occhio del ciclone. Quel momento imbarazzante, quando l’attore salì sul palco degli Oscar e schiaffeggiò un suo amico e collaboratore, non fu una trovata pubblicitaria elaborata, ma una pura esplosione di emozioni in diretta. Da allora, la vita di Will Smith è stata un tumulto di giudizi e biasimi.

L’icona di Hollywood, noto per i suoi ruoli in “Hitch” e “Independence Day,” non è stato solo bandito da molti eventi del mondo del cinema e dell’intrattenimento, ma ha vissuto mesi di ritiro e riflessione. Nonostante le scuse pubbliche ripetute, Smith ha preferito la tranquillità della sua dimora familiare. Tuttavia, negli ultimi giorni, il coro delle persone a lui vicine che chiedono perdono per l’attore è diventato sempre più forte. La domanda ora è: saranno disposti a perdonare e dimenticare?