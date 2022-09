Willow: ecco il nuovo trailer dell’attesa serie fantasy della Lucasfilm

Questo novembre torna la magia.

Grazie all’evento dedicato alla Disney che è stato portato in scena al D23, possiamo mostrarvi il nuovo trailer di Willow, la nuova serie originale in arrivo il 30 novembre solo su #DisneyPlus.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Willow, la nuova serie live action di avventura fantasy targata Lucasfilm e Imagine Entertainment, basata sul classico film del 1988.

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità.

Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Nel cast del progetto anche Warwick Davis, e fra le new entry figurano ​​Erin Kellyman (“Solo,” “Falcon and the Winter Soldier:), Tony Revolori (the Tom Holland “Spider-Man” films), Ellie Bamber (“The Serpent”), Ralph Ineson (“The Witch”), Talisa Garcia (“Serve and Protect”) and Ruby Cruz (“Mare of Easttown”), solo per citarne alcuni.

