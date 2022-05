Willow: ecco le prime immagini ed il primo trailer della serie Disney+

La nuovissima serie live action di avventura fantasy targata Lucasfilm e Imagine Entertainment debutterà il 30 novembre 2022 in esclusiva su Disney+

Qui sotto potete vedere una serie d’immagini:

Dalla #StarWarsCelebration di ieri ecco il trailer e le prime immagini di #Willow pic.twitter.com/tZ6t0Ujeu0 — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 27, 2022

E qui sotto il trailer ufficiale:

In occasione del panel di presentazione di Lucasfilm durante la Star Wars Celebration di Anaheim, Disney+ ha diffuso il teaser trailer di Willow, la nuova serie live action di avventura fantasy targata Lucasfilm e Imagine Entertainment, basata sul classico film del 1988.

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

