Willow: l’italiana Rosabell Laurenti Sellers entra nel cast della serie

Anche se non abbiamo ancora una data d’uscita solida per la serie Disney+, Willow, ma sappiamo solo che dovrebbe debuttare quest’anno, stiamo ancora scoprendo interessanti scelte di casting.

Secondo Deadline, l’ultimo nome a unirsi alla continuazione della storia iniziata da George Lucas e Ron Howard nel 1988 è Rosabell Laurenti Sellers, che i fan di Game of Thrones riconosceranno come Tyene Sand, una delle donne guerriere di Dorne conosciute come “I serpenti della sabbia”.

Si unisce allo stesso progetto anche Warwick Davis, e nel new entry ​​Erin Kellyman (“Solo,” “Falcon and the Winter Soldier:), Tony Revolori (the Tom Holland “Spider-Man” films), Ellie Bamber (“The Serpent”), Ralph Ineson (“The Witch”), Talisa Garcia (“Serve and Protect”) and Ruby Cruz (“Mare of Easttown”), solo per citarne alcuni.

Dal momento che questo è uno spettacolo Disney+ basato su un IP Lucasfilm, naturalmente non sappiamo molto in anticipo, ma il pezzo di Deadline (tramite /Film) afferma che il personaggio di Sellers sarà dello stesso tono generale del suo personaggio visto ne Il Trono di Spade, descrivendola come una persona con “un carattere pieno di risorse con uno spirito acuto anche se acerbo”.

