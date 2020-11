Willy il Principe di Bel-Air: il trailer della reunion vi farà innamorare di nuovo dello show anni ’90

Will Smith ha condiviso oggi pomeriggio il trailer dello speciale per il trentesimo anniversario di “Fresh Prince of Bel-Air”, su HBO Max, da noi in Italia noto come Willy il Principe di Bel-Air. Ci ha anche dato una data per la prima del 19 novembre.

Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro e DJ Jazzy Jeff sono tornati nel soggiorno della (finta) villa per lo speciale in streaming. E così è il grande ricordo del grande James Avery, anche se chiaramente non ha mai lasciato il cast.

Una sorpresa nello speciale, almeno per il cast, è stato l’invito di Smith all’originale zia Viv Janet Hubert. Hubert è stata licenziata prima della quarta stagione e rimpiazzata da Reid per ragioni che non sono ancora del tutto comprese – le spiegazioni vanno dalle divergenze creative, alle controversie contrattuali, alle affermazioni che è stata licenziata perché è rimasta incinta. E da parte sua, Smith ha parlato dei problemi che lui e Hubert avevano nel lavorare insieme.

Da allora, Hubert ha mantenuto un’opinione decisamente negativa dei suoi ex co-protagonisti. Nel 2016, ha criticato Smith e sua moglie Jada Pinkett Smith per aver boicottato gli Oscar per protestare contro la mancanza di diversità. L’anno successivo, Hubert ha chiamato Ribeiro dopo aver pubblicato una foto con il resto del cast principale.

Nel 2016, Smith ha definito Hubert “un artista brillante” che “ha portato una dignità davvero potente allo spettacolo”.

Uno dei nostri momenti preferiti nel trailer è Smith che ricorda quante volte Jazzy Jeff ha rifiutato l’opportunità di suonare Jazz. I migliori amici Smith e Jeff hanno essenzialmente interpretato versioni esagerate di se stessi nella classica serie comica.

Potete vedere il trailer dello speciale nel video qui sotto:

Willy, il principe di Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) è una sit-com statunitense, andata in onda sul canale NBC dal 10 settembre 1990 al 20 marzo 1996. La serie lanciò l’attore Will Smith.

La sitcom è incentrata sulla vita di un ragazzo proveniente da Filadelfia che vive con dei ricchi parenti (la zia materna e lo zio avvocato, in seguito giudice) in una villa di Bel Air. In 6 stagioni vennero prodotti 148 episodi, trasmessi in moltissime nazioni.

In Italia la sit-com è andata in onda tra il 1993 e il 1996 su Italia 1 ed è stata replicata numerose volte.

Willy è un ragazzo simpatico e svitato cresciuto a Filadelfia. La madre, visto l’ambiente violento e pericoloso in cui si trova continuamente il figlio, decide di mandarlo ad abitare dalla sorella, Vivian Banks. Willy così piomba come un fulmine a ciel sereno in casa degli zii in uno dei quartieri più “in” della città di Los Angeles, Bel Air. La loro vita cambierà di colpo: pigiama party a tutte le ore, belle ragazze, musica a tutto volume alla domenica mattina. Willy riesce comunque con la sua simpatia a conquistare gli zii così diversi da lui.

Mi piace: Mi piace Caricamento...