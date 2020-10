Willy’s Wonderland: Nicolas Cage combatte animali animatronici fuori misura nel primo teaser

Nicolas Cage ha combattuto contro John Travolta in Face / Off , criminali omicidi in Con Air e un’ombra di viola che distorce la realtà nel recente Color Out of Space.

Ma gli ultimi avversari sullo schermo del vincitore dell’Oscar nel film Willy’s Wonderland potrebbero essere i più memorabili: animali animatronici fuori misura!

“Nic interpreta un bidello che rimane intrappolato in questo parco divertimenti per bambini con Willy, la donnola animatronica e la sua banda”, afferma il regista Kevin Lewis. “La sua banda? Li chiamo i disadattati animatronici psicopatici. Hai Willy the Weasel, Artie the Alligator, Gus the Gorilla. Ce ne sono otto, e prendono vita e attaccano lui e gli altri, e Nic deve combattere per uscirne. È come l’uomo contro la macchina!”

Lewis considera il film come un omaggio ai film che ha visto durante la sua crescita.

“È un film divertente, stravagante e pazzo”, dice. “Willy’s Wonderland è come un ritorno al passato degli anni ’80. Sono cresciuto con Sam Raimi, Evil Dead e quei tipi di film horror e d’azione degli anni ’80. Questo è stato realizzato – e lo dico davvero – da un fanboy per tutti i fanboy. Un mio amico produttore, Jeremy Davis, mi ha portato il progetto, e ce ne siamo innamorati entrambi. Ci abbiamo lavorato, ci siamo affezionati Nic, si è davvero innamorato del progetto, e abbiamo visto la nostra visione di esso, e l’abbiamo fatto partire. Nic è stato un partner fantastico in questo film. È vintage Nic. Ha portato così tanto a questo film. Penso che la gente lo apprezzerà davvero.”

Qui sotto potete vedere il trailer:

