Willy’s Wonderland: Nicolas Cage contro animatronic posseduti nel primo trailer!

Abbiamo Nicolas Cage contro l’equivalente di un stregato Chuck E. Cheese nel primo trailer completo di Willy’s Wonderland.

Grazie a Screen Media possiamo mostrarvi il primo footage di quello che sembra essere una sorta di ibrido contorto azione-horror-commedia in uscita ad ottobre, ma la nuova anteprima va più in profondità nella pura follia che mette Cage contro un gruppo di animatronic.

“Nic interpreta un bidello che rimane intrappolato in questo parco divertimenti per bambini con Willy, la donnola animatronica e la sua banda”, afferma il regista Kevin Lewis. “La sua banda? Li chiamo i disadattati animatronici psicopatici. Hai Willy the Weasel, Artie the Alligator, Gus the Gorilla. Ce ne sono otto, e prendono vita e attaccano lui e gli altri, e Nic deve combattere per uscirne. È come l’uomo contro la macchina!”

Lewis considera il film come un omaggio ai film che ha visto durante la sua crescita.

“È un film divertente, stravagante e pazzo”, dice. “Willy’s Wonderland è come un ritorno al passato degli anni ’80. Sono cresciuto con Sam Raimi, Evil Dead e quei tipi di film horror e d’azione degli anni ’80. Questo è stato realizzato – e lo dico davvero – da un fanboy per tutti i fanboy. Un mio amico produttore, Jeremy Davis, mi ha portato il progetto, e ce ne siamo innamorati entrambi. Ci abbiamo lavorato, ci siamo affezionati Nic, si è davvero innamorato del progetto, e abbiamo visto la nostra visione di esso, e l’abbiamo fatto partire. Nic è stato un partner fantastico in questo film. È vintage Nic. Ha portato così tanto a questo film. Penso che la gente lo apprezzerà davvero.”

Qui sotto il trailer:

Cage interpreta un tranquillo solitario che accetta di pulire un centro ricreativo per famiglie abbandonato in cambio di riparazioni auto. Ma questo parco di divertimenti ha un passato oscuro. L’uomo è davvero destinato a essere sacrificato a un gruppo di animatronic possedute, solo che il nostro Cage è duro a morire.

“Li chiamo gli psicopatici Animatronic Misfits”, aveva detto in precedenza a EW il regista Kevin Lewis. “Hai Willy the Weasel, Artie the Alligator, Gus the Gorilla. Ce ne sono otto, prendono vita e attaccano lui e gli altri, e Nic deve combattere per uscire. È come l’uomo contro la macchina! Loro hanno scelto la persona sbagliata: Nic.”

Willy’s Wonderland sarà nelle sale e on demand il 12 febbraio.

