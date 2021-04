Wings of Fire: Netflix e Ava DuVernay svilupperanno l’adattamento dei libri di Tui T. Sutherland

L’adattamento animato di Ava DuVernay dei libri fantasy per famiglie, Wings of Fire, ha trovato una casa in quel di Netflix.

Lo streamer ha dato il via libera ai primi dieci episodi della serie animata, realizzati dalla DuVernay stessa, dalla sua ARRAY Filmworks e dalla Warner Bros. Animation. La serie arriva un anno dopo che è emerso che il creatore dei Queen Sugar e When They See Us stavano sviluppando il progetto.

Wings of Fire, scritto da Tui T. Sutherland, sarà adattato in dieci episodi di 40 minuti. Dan Milano (Glitch Techs), Christa Starr (Mystery Science Theatre 3000), Justin Ridge (Star Wars Resistance) sono showrunner e produttori esecutivi con Milano e Starr.

Anche DuVernay, Tui T. Sutherland, Sam Register e Sarah Bremner sono i produttori esecutivi.

La serie è incentrata su un’aspra guerra che infuria da generazioni tra le tribù dei draghi che abitano l’epico mondo di Pyrrhia. Secondo la profezia, cinque giovani draghi risorgeranno per porre fine allo spargimento di sangue e riportare la pace sulla terra. Cresciuti e addestrati in segreto dal momento in cui sono nati, i Dragonet del destino – Clay, Tsunami, Glory, Starflight e Sunny – si imbarcano in una ricerca in evoluzione che li porterà faccia a faccia con il loro vero sé e la portata travolgente di questa guerra selvaggia che sono destinati a terminare.

“All’interno di questa serie di libri epici venuti fuori dalla mente di Tui Sutherland, c’è un’elegante saga piena di saggezza e meraviglia, che esplora idee di appartenenza e pregiudizi, cameratismo e comunità”, ha detto Ava DuVernay. “A nome dei miei colleghi Sarah Bremner e Paul Garnes di ARRAY Filmworks, siamo entusiasti di collaborare con Netflix e Warner Bros. Animation per questo adattamento in cui cinque giovani draghi realizzano il loro destino e mostrano agli spettatori come realizzare il proprio.”

Melissa Cobb Vice President, Original Animation, Netflix, ha dichiarato: “Non potremmo essere più orgogliosi che Ava abbia scelto Netflix come casa per la sua prima serie animata. Un’epica saga fantasy ricca di spettacolo, Wings of Fire, che promette di essere un evento imperdibile per tutta la famiglia“.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...